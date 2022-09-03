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Мотострелки и артиллеристы ВВО защитили от морского десанта «противника» острова Курильской гряды

07:02 03.09.2022
На полигоне учений «Восток-2022» на Курильских островах мотострелки и артиллеристы выполнили боевые задачи по ведению противодесантной обороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» мотострелки и артиллеристы ВВО предотвратили высадку морского десанта условного противника на острова Курильской гряды.

В учениях принимали участие военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО). Они выполнили задачи по организации и ведению противодесантной обороны.

С началом учений подразделения армейского корпуса находящиеся на островах Кунашир и Итуруп, были подняты по тревоге и совершили марши на полигоны «Горячие ключи» и «Лагунное», где приступили к организации противодесантной обороны островов с применением беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Расчеты 152-мм гаубичных артиллерийских орудий «Гиацинт» выполнили пристрелочный залп  по предполагаемому месту высадки морского десанта «противника». Получив с беспилотников координаты и проведя корректировку огня, артиллеристы нанесли прицельный огневой удар по целям, обозначающим живую силу и технику условного противника, после чего завершили его уничтожение с использованием стрелкового вооружения.

Ранее в рамках учений «Восток-2022» боевые корабли Тихоокеанского флота приступили к развертыванию в море. В составе тактических групп на морских полигонах в Японском и Охотском морях сейчас находятся более 50 судов, включая боевые корабли, катера, подводные лодки и вспомогательный флот.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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