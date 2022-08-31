«Новые угрозы и вызовы»: Евкуров поприветствовал участников СКШУ «Восток-2022»

Замминистра обороны РФ отметил, что сегодня в едином строю стоят солдаты и офицеры из 10 государств, а всего в СКШУ «Восток-2022» принимает участие 15 стран.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-бек Евкуров выступил с речью на церемонии открытия стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».

«Нестабильность в современном мире, новые угрозы и вызовы, шантаж и санкционные действия лишь обостряют противоречия близ наших границ. В данной ситуации только совместные усилия, построенные на взаимодействии и дружбе позволяют сохранить мир в наших странах и в регионах в целом», - заявил Евкуров.

Замминистра обороны РФ отметил, что сегодня в едином строю стоят солдаты и офицеры из 10 государств, а всего в СКШУ «Восток-2022» принимает участие 15 стран.

«На 9 полигонах в реальном масштабе времени по единому замыслу выполняют учебно-боевые задачи десятки тысяч военнослужащих», - добавил заминистра обороны РФ.

СКШУ «Восток-2022» пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщал, что число участников учений «Восток-2022» не выходит за рамки соглашения 1996 года. Как отметили в МО РФ, максимальное число личного состава войск, привлекаемое на учение и попадающее под действие соглашения на территории России, не превышает 6 000 человек.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов