В стране и мире В стране и мире Восток-2022 ТЕГИ

«Новые угрозы и вызовы»: Евкуров поприветствовал участников СКШУ «Восток-2022»

07:55 31.08.2022
Замминистра обороны РФ отметил, что сегодня в едином строю стоят солдаты и офицеры из 10 государств, а всего в СКШУ «Восток-2022» принимает участие 15 стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-бек Евкуров выступил с речью на церемонии открытия стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».

«Нестабильность в современном мире, новые угрозы и вызовы, шантаж и санкционные действия лишь обостряют противоречия близ наших границ. В данной ситуации только совместные усилия, построенные на взаимодействии и дружбе позволяют сохранить мир в наших странах и в регионах в целом», - заявил Евкуров.

Замминистра обороны РФ отметил, что сегодня в едином строю стоят солдаты и офицеры из 10 государств, а всего в СКШУ «Восток-2022» принимает участие 15 стран.

«На 9 полигонах в реальном масштабе времени по единому замыслу выполняют учебно-боевые задачи десятки тысяч военнослужащих», - добавил заминистра обороны РФ.

СКШУ «Восток-2022» пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщал, что число участников учений «Восток-2022» не выходит за рамки соглашения 1996 года. Как отметили в МО РФ, максимальное число личного состава войск, привлекаемое на учение и попадающее под действие соглашения на территории России, не превышает 6 000 человек.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:42 В стране и мире
Гросси: МАГАТЭ планирует организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС
07:55 В стране и мире
Видео
«Новые угрозы и вызовы»: Евкуров поприветствовал участников СКШУ «Восток-2022»
05:01 Армия
Видео
Поражая огнем противника: кадры работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации
05:00 Армия
Видео
«Летающий танк»: почему российские Су-25 незаменимы в ходе СВО
01:14 Армия
Спасти жизнь товарища: новые истории мужества военных РФ на Украине
Популярное
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Умер Михаил Горбачев
Шойгу поздравил учащихся и работников образовательных учреждений МО с наступающим Днем знаний
Видео
МО РФ: в ходе разгрома наступления ВСУ были уничтожены более 1 200 украинских военнослужащих
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.