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Су-35С перехватили «вражеские» истребители на учениях «Восток»

14:52 02.09.2022
Экипажи истребителей Су-35С перехватили свыше 20 воздушных целей, роль которых выполняли самолеты Су-30СМ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Приморье экипажи истребителей Су-35С перехватили более 20 высокоманевренных воздушных целей в ходе учений «Восток-2022».

Самолеты условного противника выполняли полеты на высоте свыше 10 тысяч метров, постоянно меняя траекторию. Истребители произвели электронные пуски ракет на расстоянии свыше 100 километров.

Кроме того, в рамках масштабных учений на боевое дежурство заступили расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» в Приморском и Хабаровском крае.

Зенитчики успешно отразили нападение с воздуха и отработали условное уничтожение вражеского беспилотника, нарушившего границу. Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по приведению вооружения, аппаратуры и спецтехники в боевую готовность.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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