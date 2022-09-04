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Работа «Гиацинтов» и «Ураганов»: участники «Восток-2022» отработали тактический эпизод на острове Сахалин

Анатолий Бородкин
09:25 04.09.2022
После завершения островного этапа учений Сахалин передает эстафету на материк и море.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Тактический эпизод, который разыгрывается на полигоне «Успеновский» на Сахалине - первый этап крупнейших в этом году стратегических учений «Восток-2022». Основная задача подразделений здесь - отработать слаженность действий смешанной группировки в обороне.

Один из вертолетов условного противника с диверсионно-разведывательной группой на борту уничтожен в воздухе точным попаданием ракеты нашего ПЗРК. За остальными бортами неприятеля, с которых шла высадка десанта, в режиме реального времени следили операторы наших беспилотных летательных аппаратов. Первая линия обороны втягивает вражеские подразделения в бой, отступая - заставляет их тратить боезапас, нести потери. Эффективный маневр тоже не возможен, поскольку ключевые транспортные развязки заминированы.

В ходе учения вражеский десант «заглотил» наживку и продвинулся вперед. Прямиком на встречу с основными силами группировки.

Мотострелковая рота действовала из засады, но с готовностью выдвинуться на позицию. По задумке учений - это вторая линия обороны. Там они соединились с экипажами танков Т-80. Задачей военнослужащих было удержать центр. Более того, подавить все перемещения условного противника шквальным огнем.

Позиция для мотострелков и танкистов была выбрана выигрышная. Сопка на которую поднимались машины - главенствующая высота в районе. Перемещения мобильных групп условного противника просматриваются с нее на 100%. Естественных помех внизу почти нет.

Задачей у отдельного танкового взвода на Т-80 была пресечь попытку прорыва с правого фланга. Экипажи кружили свои многотонные машины в непрекращающейся карусели. На таких скоростях «восьмидесятки» практически неуязвимы.

На левом фланге попытки обойти позиции и ударить с тыла пресекали батареи систем залпового огня «Ураган» и самоходных установок «Гиацинт». Артиллеристы и реактивщики уничтожили самые выносливые соединения неприятеля.

Самоходные установки «Гиацинт» отработали по пытающимся прорваться ДРГ условного противника.

Тем временем, следуя легенде учений, по центру второй линии обороны нанесен удар боеприпасами, содержащими химические отравляющие вещества.

Потерь среди личного состава нет, техника обработана специальным обеззараживающими составом. Экипажи возвращаются на позиции. Работа подразделений РХБЗ - финальный этап островного эпизода «Востока». Сахалин передает эстафету на материк, на море.

Ранее мы показывали кадры работы «Ураганов» на учениях «Восток-2022». В ходе стратегических учений батарея совершила многокилометровый марш по одному из самых труднопроходимых районов острова.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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