Армия Армия Восток-2022 ТЕГИ

В объятиях приморских сопок: как устроен новейший полевой лагерь участников СКШУ «Восток-2022»

Роман Закурдаев
09:55 30.08.2022
Военнослужащие Армении постепенно привыкают к разнице во времени и к особенностям местного климата, а индийцы обустроили все как дома - от тарелок и стаканов до национального ножа кукри для рубки мяса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Для иностранных военных, задействованных в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022», на полигоне Сергеевский развернули новейший автономный полевой лагерь - современные каркасные палатки с подогревом и кондиционированием воздуха, столовые, спортивные площадки и медпункты.

Целый военный городок вырос в объятиях приморских сопок всего за несколько дней. Геометрия палаток - по-армейски идеальная. Строевым шагом от брезентовых «казарм» на занятие по боевой подготовке уходят военнослужащие Армении, постепенно привыкающие и к разнице во времени с Ереваном, и к особенностям местного климата.

На полигоне армяне соседствуют с Ираном и Монголией. На «Востоке-2022» также все вместе живут военные из Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Сирии. Военно-полевой лагерь раскинулся на площади в несколько гектаров. Обособлено расположились лишь военнослужащие КНР с боевыми машинами, которые они привезли с собой. Обязательно охранение на вышке, все военнослужащие - в масках и перчатках.

Индийцы обустроили все как дома - от тарелок и стаканов до национального ножа кукри для рубки мяса. Все военнослужащие также привезли с собой. Приправы, как полагается, тоже: смесь перцев, острая, зелень,  красный перец чили, сухофрукты, овощи. Такую полевую кухню с сопутствующими ароматами трудно не заметить. С собой индийцы привезли даже печь с чаном, в которой готовят соус карри. В одной из палаток индийские военные организовали походную репетиционную студию - армейский вокально-инструментальный ансамбль готовится удивить участников учений песней на русском языке.

СКШУ «Восток-2022» пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО.

В ходе учения совместные действия с силами ВВО, частью сил ВДВ и дальней и военно-транспортной авиацией отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС, Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Всего в учениях «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:55 В стране и мире
Видео
В больницы Херсонской области доставили более 18 тонн медицинских препаратов и оборудование
05:04 В стране и мире
Видео
Правдивая история и Крым на картах: как школы Запорожья готовятся к началу учебного года
05:02 Армия
Видео
Невзирая на обстрелы ВСУ: кадры возведения ВС РФ моста через реку Северский Донец в ЛНР
03:38 В стране и мире
Учителя Харьковской области получали угрозы со стороны Киева о расправе за выход на работу
23:10 В стране и мире
Видео
«Херсон закладывал Потемкин»: Вышинский объяснил, почему власти Украины не вернут улицам исторические названия
Популярное
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.