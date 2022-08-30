В объятиях приморских сопок: как устроен новейший полевой лагерь участников СКШУ «Восток-2022»

Военнослужащие Армении постепенно привыкают к разнице во времени и к особенностям местного климата, а индийцы обустроили все как дома - от тарелок и стаканов до национального ножа кукри для рубки мяса.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Для иностранных военных, задействованных в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022», на полигоне Сергеевский развернули новейший автономный полевой лагерь - современные каркасные палатки с подогревом и кондиционированием воздуха, столовые, спортивные площадки и медпункты.

Целый военный городок вырос в объятиях приморских сопок всего за несколько дней. Геометрия палаток - по-армейски идеальная. Строевым шагом от брезентовых «казарм» на занятие по боевой подготовке уходят военнослужащие Армении, постепенно привыкающие и к разнице во времени с Ереваном, и к особенностям местного климата.

На полигоне армяне соседствуют с Ираном и Монголией. На «Востоке-2022» также все вместе живут военные из Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Сирии. Военно-полевой лагерь раскинулся на площади в несколько гектаров. Обособлено расположились лишь военнослужащие КНР с боевыми машинами, которые они привезли с собой. Обязательно охранение на вышке, все военнослужащие - в масках и перчатках.

Индийцы обустроили все как дома - от тарелок и стаканов до национального ножа кукри для рубки мяса. Все военнослужащие также привезли с собой. Приправы, как полагается, тоже: смесь перцев, острая, зелень, красный перец чили, сухофрукты, овощи. Такую полевую кухню с сопутствующими ароматами трудно не заметить. С собой индийцы привезли даже печь с чаном, в которой готовят соус карри. В одной из палаток индийские военные организовали походную репетиционную студию - армейский вокально-инструментальный ансамбль готовится удивить участников учений песней на русском языке.

СКШУ «Восток-2022» пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО.

В ходе учения совместные действия с силами ВВО, частью сил ВДВ и дальней и военно-транспортной авиацией отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС, Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Всего в учениях «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов