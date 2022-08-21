За нами будущее: какие научные достижения представили форуме «Армия-2022»

Конструкторы и директоры заводов ОПК привезли на форум такие разработки, которые сейчас выглядят как элементы фантастических фильмов. Однако это все это реальность и завтрашний день - и нашего оборонного комплекса, и гражданской промышленности.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пока ученые всего мира спорят о теории большого взрыва, в результате которого, вполне возможно, зародилась наша Вселенная, в области высоких технологий тоже произошел свой большой взрыв. И в первую очередь это касается углеродных нитей. Из них плетутся ткани, из ткани делаются, например, аэродинамические обвесы для спортивных мотоциклов.

Или черные крылья самых современных самолетов. Дальность увеличивается - расход топлива уменьшается.

Вообще, в области технологий за последнее время произошло колоссальное количество новшеств, которые сегодня работают на нашу с вами жизнь.

Например малый реактор ВВЭР. Договор о его использовании и установке уже подписан с республикой Саха. И все это - на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Военные технологии уходят в жизнь и создают совершенно новый ее облик.

Безусловно, это происходит благодаря технологиям, которыми обладает предприятия ВПК, в данном случае корпорация «Тактическое ракетное вооружение и наш институт НИИ КМ. Это то, что сегодня востребовано, естественно в обороне. Но когда то пришло время посмотреть и на гражданский вектор. Это ровно то, что сегодня мы предлагаем. Уже кое-что использовано нашими врачами в Пермском крае и в некоторых других регионах.

«Эта "тряпочка" превращается в разное. И в то числе сустав. В том числе - вот пластина для краниопластики, пористый материал. Ну а вот это изделие пока вообще в единственном экземпляре. Не только в нашей стране. То есть по факту - это искусственный фрагмент кости, который важен и нужен тогда, когда есть переломы с крупным дефектом и его надо чем то заместить. Вот за этим материалом точно будущее, за этим материалом точно будущее изделия», - рассказал заместитель генерального директора по медицинскому направлению УНИИ КМ Юрий Уткин.

А главная особенность всех этих элементов, сделанных из углерода, заключается в том, что после операции их не нужно изымать из организма человека. Углерод, который есть в наших костях, соединяется с этим углеродом. Эти элементы становятся частью нашего скелета, приживаясь без каких-либо последствий.

Углеволоконные нити и стеклопластики позволили также создать крыло, которое позволяет беспилотнику держаться в воздухе неограниченное время.

А еще есть наземные беспилотники. Сухопутные роботы с умением видеть все вокруг себя, с умением определять и идентифицировать противника, и даже принимать решения на открытие огня. Разрабатываются они Фондом перспективных исследований.

БМД-4. Боевая машина десанта, которая уже встала на вооружение. Машина полностью экипирована. Даже готова к сбросу с платформы Ил-76. А главный секрет этой машины, что именно на нее встает боевой модуль «Синица». На открытой площадке его не показывают, модуль пока на испытаниях. Так что демонстрировали его в «Патриоте» только специалистам.

«На сегодня у нас есть тепловизионный прицел. У нас номенклатура боеприпасов шире. У нас появилась дополнительная защита в виде стальных экранов, решеток. И есть навесной комплект динамической защиты. Также средства связи более современные установлены. В рамках проводимых работ по модернизации меняем системы управления... совершенствуем системы управления огнем. И все машины, которые сегодня выпускают, они в самой современной комплектации идут», - рассказал заместитель директора ПАО «Курганмашзавод» Роман Хромов.

В павильоне Роскосмоса много народа. Яблоку, конечно есть где упасть, но протолкнуться практически невозможно. Один из главных объектов интереса - макет Международной Космической станции, возле него люди всегда включают фотоаппараты. Это самый большой рукотворный объект, который когда-либо находился на околоземной орбите. А начиналось все с небольшого модуля «Заря» - он был запущен на орбиту 22 года назад.

Рядом - макет Российской орбитальной станции, которая должна встать на орбиту. Принцип построения примерно такой же, как и у МКС - основной стыковочный узел, к нему подходят многофункциональные грузовые блоки, которые превращаются в лаборатории и жилые помещения. Главное отличие - это корабль, который будет подходить к российской космической станции - «Орел». Его макет, здесь же, рядом с макетом станции. И опять - углепластики и очень прочные алюминиевые, специально выштампованные панели, из которых собирается этот корабль, а уже на него ложится обложка - он будет многоразовым.

«Мы занимаемся уже созданием тренажеров и технических средств подготовки по новому кораблю. Это несколько средств. Но самое главное - это комплексный тренажер, на котором предполагается отработка космонавтами всех задач на всех этапах полета», - рассказал начальник ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Максим Харламов.

Доставлять на орбиту блоки новой российской орбитальной станции будут новые ракеты-носители типа «Ангара». Именно они должны дополнить хорошо известные всему миру знаменитые «Союзы», на которых сегодня выводится основная полезная нагрузка, и заменить тяжелый «Протон», который помогал собирать Международную космическую станцию. Ну а на самой мощной «Ангаре» А5В будет установлен водородный разгонный блок. Именно эта ракета планируется для вывода лунных объектов и постройки лунной станции.

«В Плесецк отправлена Ангара-1.2 и Ангара-А5. то есть тяжелая и легкие машины находятся сейчас на космодроме в Плесецке. Две машины. И в рамках как будет определена программа Министерством обороны, будет произведена подготовка и пуск этих двух - тяжелой и легкой машины, которые находятся уже на космодроме», - рассказал генеральный директор ГПНКЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко.

В авиастроении используются упругие металлические уплотнения, которые производит компания «Силур». Сегодня эти уплотнения применяются для герметизации в авиадвигателях, в том числе перспективных двигателях ПД-14, которые устанавливаются на МС-21.

«На форум мы привезли традиционное уплотнение из терморасширенного графита. Конструкции, конфигурации материалов. Привезли арматуру для криогенной техники, уверен, что она будет востребована и интересна посетителям выставки. Мы привезли сорбентные шашки , это продукт, который позволяет изготовить сорбент из термораширенного графита прямо на месте розлива... Розлив нефтепродуктов встречается где болото, тайга ,горы, это будет полезно для МЧС», - рассказал генеральный директор ООО «Силур» Олег Исаев.

Также на форуме представлен принципиально новый тренажер для отработки катапультирования. Здесь стоит то самое кресло КА-36, которое присутствует практически во всех современных истребителях и бомбардировщиках. Когда-то варианты кресел были совершенно разные. Потом решили сделать одно. Были и тренажеры, тоже разные

«Принципиальное отличие в исполнительном механизме, в физике. Он как раз для того, чтобы избежать травмирования летчика. Здесь совершенно другой принцип - электромеханический. Безопасно, быстро и с позиции эксплуатанта недорого и, что самое главное, позволяет эффективно проводить тренировку, повторять многократно. Не надо ничего перезаряжать», - рассказал ведущий инженер отдела исследований и разработок компании ЭСВД Сергей Лебедь.

Самое главное - удержать парашют. Еще один тренажер - летающее крыло, имитирует прыжок с 4,5 тысяч метров. Катапультирование с такой высоты вполне возможно. В реальности имитация парашютного прыжка идет при помощи 3D-очков. Ты четко видишь, куда ты приземляешься. Точно такие же тренажеры есть сейчас уже и в Омске, и в Москве. В Омске в кадетском училище, из которого ребята идут в десант. Ну а в столице - в специальном центре Авангард.

«Подобные многофункциональные комплексы, имитирующие прыжок с парашютом, поставляются в высшие учебные заведения для отработки сложных нестандартных элементов, которые могут образоваться в воздухе. Перепутывание строп, выпуск запасного парашюта. Это позволяет в жизни, в реальной жизни, на земле отработать очень сложные маневры и выпускать курсантов высокого класса», - рассказал ведущий специалист военно-строительного комплекса МО РФ Иван Петров.

Ну а вечером были обнародованы и первые итоги форума. 36 контрактов для 26 оборонных предприятий, на сумму более 500 миллиардов рублей. И это только в открытой официальной части Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов