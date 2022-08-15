В компании «Силур» рассказали о новейших уплотнителях для систем с экстремальными температурами

Компания производит уплотнители из терморасширеного графита, используемые в нефтепереработке, АЭС и многих других областях.

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Генеральный директор инженерно-производственного предприятия «Силур» Олег Исаев на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал телеканалу «Звезда» о разработках в области уплотнителей - неотъемлемой части современных двигателей и станков. Продукция компании используется в различных областях, где требуются уплотнители, выдерживающие экстремальные температуры.

«Мы приехали на этот форум, чтобы представить традиционные высокотемпературные уплотнения их терморасширенного графита, а также некоторые эксклюзивные новинки, которые мы привезли действительно первый раз. Это "Си-кольца" - высокотемпературные металлические уплотнения, это сорбентные шашки, специальная аппаратура для криотехники. Кроме этих новинок у нас в запасе есть "козыри", о которых мы можем рассказать на нашем стенде», - рассказал Исаев.

Как и 50 лет назад компания разрабатывает уплотнители из графита и меди, которые используются как в автомобильной технике, так и в станках и авиационных двигателях. Однако прогресс не стоит на месте и компания совершила существенный технологический скачок в своей области.

«Это абсолютно другой графит - так называемый терморасшренный графит, которому придано дополнительное свойство упругости. Если 50 лет назад в консистентную смазку добавляли графитный порошок и получали желаемый результат, то сегодня консистентная смазка прямо противопоказана в высокотемпературных уплотнениях - потому что она сгорит. Потому что температуры у нас сегодня от 200 градусов и выше. 400-500 градусов для нас не предел. И соответственно, никаких смазок - только графит», - отметил гендиректор.

Продукция компании используется в нефтеперерабатывающей области и атомной энергетике. Подобные детали способны выдерживать колоссальные нагрузки и используются как предохранительный клапан, который может «затормозить» процесс в случае непредвиденных ситуаций.

При этом компания производить продукцию не только из графита - «Силур» производит кевлар, фторопласт, углеродные материалы, которые используются как материал для уплотнителей для систем, выполняющих определенные задачи.

Полное интервью с Олегом Исаевым смотрите в видеозаписи к этой новости.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.