ОПК ОПК МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

ПСБ и Роскосмос подписали соглашение о расширении сотрудничества в рамках МВТФ «Армия-2022»

Елизавета Потейчук
22:58 15.08.2022
Соглашение предполагает шаги по социальной защите сотрудников госкорпорации, в том числе в рамках зарплатного проекта и предоставления специальных банковских услуг, включая индивидуальные ипотечные предложения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

ПСБ и госкорпорация «Роскосмос» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» договорились расширить сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Председатель ПСБ Петр Фрадков и гендиректор Госкорпорации Юрий Борисов подписали соответствующий документ.

«Рассчитываем на конструктивное сотрудничество с банком. Это не на один день. Это на долгие годы. Надеюсь, что оно у нас будет ко взаимному удовольствию, плодотворное», - отметил Борисов.

Стороны подчеркнули, что в течение последних лет партнерство двух структур активно развивается, поэтому углубление сотрудничества - вполне логичный шаг.

«Для нас, конечно, корпорация Роскосмос - ключевой партнер, и мы с Юрием Ивановичем договорились, что системно развиваем сотрудничество», - сказал Фрадков.

Соглашение предполагает шаги по социальной защите сотрудников госкорпорации, в том числе в рамках зарплатного проекта и предоставления специальных банковских услуг, включая индивидуальные ипотечные предложения. Кроме того, анонсировано расширение финансирования ключевых проектов ракетно-космической отрасли.

Вместе с тем ПСБ поддержит программы по импортозамещению высокотехнологичного медоборудования и оказанию услуг по перевозке грузов. Соответствующие соглашения Петр Фрадков подписал с руководителями Консорциума «Медицинская техника» и «Главного центра специальной связи». Поддержка проектов импортозамещения, в особенности в сфере здравоохранения, является одной из приоритетных задач ПСБ в новых экономических условиях.

Форум «Армия» - одна из ведущих выставок вооружения в мире. В прошлом году в его работе приняли участие представители 117 государств, в этом году образцы своей продукции представят около 1,5 тысячи предприятий и организаций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:34 Армия
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
20:34 Армия
Шойгу и Гутерреш обменялись мнениями о работе «миссии по установлению фактов» по инциденту в Еленовке
19:20 В стране и мире
Видео
В ДНР показали кадры судебного заседания по делу иностранных наемников
18:21 ОПК
Видео
В Национальной платформе искусственного интеллекта рассказали о конфликте между ИИ и человеком
17:13 Армия
Видео
В ФСВТС заявили об эффективности российского вооружения в спецоперации на Украине
Популярное
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
МО РФ: самолет-разведчик RC-135 ВВС Британии нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.