ПСБ и Роскосмос подписали соглашение о расширении сотрудничества в рамках МВТФ «Армия-2022»

Соглашение предполагает шаги по социальной защите сотрудников госкорпорации, в том числе в рамках зарплатного проекта и предоставления специальных банковских услуг, включая индивидуальные ипотечные предложения.

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ПСБ и госкорпорация «Роскосмос» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» договорились расширить сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Председатель ПСБ Петр Фрадков и гендиректор Госкорпорации Юрий Борисов подписали соответствующий документ.

«Рассчитываем на конструктивное сотрудничество с банком. Это не на один день. Это на долгие годы. Надеюсь, что оно у нас будет ко взаимному удовольствию, плодотворное», - отметил Борисов.

Стороны подчеркнули, что в течение последних лет партнерство двух структур активно развивается, поэтому углубление сотрудничества - вполне логичный шаг.

«Для нас, конечно, корпорация Роскосмос - ключевой партнер, и мы с Юрием Ивановичем договорились, что системно развиваем сотрудничество», - сказал Фрадков.

Соглашение предполагает шаги по социальной защите сотрудников госкорпорации, в том числе в рамках зарплатного проекта и предоставления специальных банковских услуг, включая индивидуальные ипотечные предложения. Кроме того, анонсировано расширение финансирования ключевых проектов ракетно-космической отрасли.

Вместе с тем ПСБ поддержит программы по импортозамещению высокотехнологичного медоборудования и оказанию услуг по перевозке грузов. Соответствующие соглашения Петр Фрадков подписал с руководителями Консорциума «Медицинская техника» и «Главного центра специальной связи». Поддержка проектов импортозамещения, в особенности в сфере здравоохранения, является одной из приоритетных задач ПСБ в новых экономических условиях.

Форум «Армия» - одна из ведущих выставок вооружения в мире. В прошлом году в его работе приняли участие представители 117 государств, в этом году образцы своей продукции представят около 1,5 тысячи предприятий и организаций.