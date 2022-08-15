Роскосмос впервые показал макет Российской орбитальной станции

«По предварительным проработкам, на первом этапе станция будет включать четыре модуля - научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой... На втором этапе Российскую орбитальную станцию планируется дополнить целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания», - сообщается на сайте Роскосмоса.

Госкорпорация «Роскосмос» в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» продемонстрировала макет Российской орбитальной станции (РОС), которая может стать заменой МКС. На данный момент ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает эскизный проект станции, развертывание которой планируется провести в два этапа.

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