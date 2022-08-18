На форуме «Армия-2022» представили первый тренажер-катапульту для военных летчиков

Устройство позволяет военнослужащему отработать действия в случае, если самолет был сбит.

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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представлен первый тренажер-катапульта, предназначенный для военных летчиков. Устройство позволяет военнослужащему отработать действия в случае, если самолет был сбит.

При этом устройство не только имитирует кабину пилота, но и ощущения при катапультировании. При активации военнослужащий испытывает сильный толчок.

Ранее компания «Ремдизель» из Набережных Челнов представила на форуме бронеавтомобиль 3-СТС. Отмечается, что автомобилем легко управлять, а одно из главных его преимуществ - серийное шасси.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов