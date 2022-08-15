Российские космонавты в будущем могут получить огнестрельное оружие
Начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов рассказал «Звезде» про огнестрельное оружие для космонавтов.
Как заметил в ходе интервью Харламова обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов, огнестрельное оружие использовалось отечественными космонавтами ранее с целью защиты от диких животных при приземлении в удаленных от освоенных человеком районах Земли.
«В данный момент в носимом аварийном запасе космонавта огнестрельного оружия нет, но РКК "Энергия" совместно с Центром подготовки космонавтов ведет исследования в создании нового комплекта носимого аварийного запаса, и там предусматривается наличие огнестрельного оружия. Каким оно будет, вопрос открытый», - прокомментировал Харламов.
Полную версию интервью с Максимом Харламовым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к новости.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов