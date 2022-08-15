Российские космонавты в будущем могут получить огнестрельное оружие

Как заметил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов, в настоящее время ведутся исследования по новому комплекту носимого аварийного запаса. Какое именно в нем будет огнестрельное оружие, еще только предстоит решить.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов рассказал «Звезде» про огнестрельное оружие для космонавтов.

Как заметил в ходе интервью Харламова обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов, огнестрельное оружие использовалось отечественными космонавтами ранее с целью защиты от диких животных при приземлении в удаленных от освоенных человеком районах Земли.

«В данный момент в носимом аварийном запасе космонавта огнестрельного оружия нет, но РКК "Энергия" совместно с Центром подготовки космонавтов ведет исследования в создании нового комплекта носимого аварийного запаса, и там предусматривается наличие огнестрельного оружия. Каким оно будет, вопрос открытый», - прокомментировал Харламов.

Полную версию интервью с Максимом Харламовым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к новости.

Ранее генеральный директор МАК «Вымпел» Сергей Боев рассказал «Звезде», как происходит информирование МКС относительно опасного космического мусора - согласно его словам, в околоземном космическом пространстве имеется более 10 миллионов объектов наблюдения меньше одного сантиметра.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов