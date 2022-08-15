Модуль «Наука» с МКС в будущем могут пристыковать к Российской орбитальной станции

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Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» в перспективе можно будет перестыковать с Международной космической станции к Российской орбитальной станции. Об этом в студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» рассказал генеральный директор АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» Алексей Варочко.

«На сегодняшний день такая возможность есть. То есть перестыковать "Науку" возможно с помощью другого корабля», - сказал он.

«Наука» предназначена для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Полное интервью с Алексеем Варочко смотрите в видео к новости.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые продемонстрировала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022».

Ранее в Центре подготовки космонавтов рассказали, чем последний месяц занимался робот Федор.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.