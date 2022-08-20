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В компании ЭСВО рассказали о важности унификации кресел для летчиков

12:30 20.08.2022
На основе унифицированного кресла К-36-3,5 разработан тренажер, который позволяет быстро и эффективно проводить подготовку пилотов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ведущий инженер отдела исследований и разработок компании ЭСВО Сергей Лебедь в интервью «Звезде» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал, почему было важно унифицировать кресла для всех видов боевых самолетов. По его словам, раньше летный состав сталкивался с трудностями из-за различий в устройстве кресел на разных самолетах.

«Это, естественно, сложность как в эксплуатации, техническом обслуживании, сложности в подготовке летного состава. Ну и надо понимать - чем больше различных типажей, видов, тем больше различных нюансов, которые необходимо было учесть. Имеющиеся сейчас последние разработки кресел, которые используются на современных самолетах, - это лучшие образцы в мире, это не секрет ни для кого, это признают и потенциальные противники наши. В компании "Звезда" разработаны кресла К-36-3,5 и на его основе разработали тренажер, который позволяет проводить подготовку безопасно, эффективно и очень быстро», - рассказал инженер.

 Полное интервью с ведущим инженером отдела исследований и разработок компании ЭСВО Сергеем Лебедем смотрите в видео к этой новости.

На форуме «Армия-2022» также представили авиасимулятор с дополненной реальностью, который позволяет стать пилотом боевого истребителя и принять участие в воздушных сражениях. Об этом сообщил начальник Главного штаба движения «Юнармия» Никита Нагорный.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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