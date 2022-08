В стране и мире «Солдаты удачи» бегут домой: с чем сталкиваются иностранные наемники, попадая на Украину Дария Сенникова Максим Крюков Деньги, телефоны, сумки, документы - боевики ВСУ ничем не гнушались, обчищая погибших наемников. Об этом рассказали их сослуживцы. Насмотревшись на такое отношение в украинской армии, американские «солдаты удачи», захотели домой. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Aziz Karimov, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: США будут поставлять вооружение Украине столько, сколько потребуется. Это дословная цитата главы Пентагона Ллойда Остина. Запад готов и дальше накачивать Киев оружием и наемниками, несмотря на то, что механизм поддержки явно дал сбой. Иностранных «солдат удачи» из Польши, Канады и Грузии круглосуточно «перемалывает» российская артиллерия, а новейшие американские дроны-камикадзе, подаренные президенту Зеленскому, уже открыто продаются в «даркнете» с доставкой на дом. Деньги, телефоны, сумки, документы - боевики ВСУ ничем не гнушались, обчищая погибших наемников. Об этом рассказали их сослуживцы. Насмотревшись на такое отношение в украинской армии, американские «солдаты удачи», захотели домой. В эфире TV5MONDE они рассказали, возможно, о своем последнем боевом задании. «Мы только что вернулись с задания, это было глупо. Мы потеряли четверых наших парней в бою. Вся информация, которую мы получили, оказалась ложной», - рассказал один из наемников. О том, что украинская разведка не справляется, а командование, не задумываясь, жертвует людьми - наемники понимают, только попав на передовую. Многие бегут обратно. За последний месяц, по данным Министерства обороны РФ, более полтысячи «солдат удачи» покинули украинскую армию. Военная стратегия Украины непонятна даже разведке США. The New York Times пишет, что судьба поставляемого Америкой оружия беспокоит членов правительства - не идет ли оно на черный рынок? И тем не менее поставки от Пентагона не прекращаются. Однако сейчас Белый дом воздерживается от отправки ракет большой дальности для установок HIMARS, о которых так просит Киев. «Пентагон предоставил ракетные системы средней дальности с радиусом полета снарядов около 72 километров, при этом администрация воздерживается от отправки на Украину боеприпасов с дальностью 290 километров, которыми также может стрелять HIMARS», - пишет американское издание The Daily Beast. Запасы ракет большой дальности у Штатов и так ограничены, заявил журналистам бывший старший советник заместителя помощника министра обороны США Крис Догерти. Америка пока не намерена отправлять ВСУ и дополнительные установки HIMARS. Об этом заявили на брифинге ведомства. «Мы уже отправили 16 систем - это уже много. Им не нужны сотни таких систем», - заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол. Пока решено, что США выделят Украине около $89 млн для разминирования территорий. Администрация Байдена опасается: поставки дальнобойных ракет Украине приведут к ответу российской стороны. Другие возможные варианты помощи министр обороны США сегодня обсуждал с министром обороны Латвии. Весной американской стороной обсуждалась вероятность поставок в страны Балтии комплексов ПВО для интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО. Но в этот раз речь шла о новых поставках вооружений на Украину. «Дважды в неделю я общаюсь с министром Резниковым, и он рассказывает, как проходят сражения», - сказал министр обороны США Ллойд Остин. Прекращать поставки оружия Америка не собирается. Однако то, что по сути является угрозой другим государствам, Штаты пытаются выдать совсем за другое. «Мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы. Наша позиция лишь отражает приверженность 5 статье договора - нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех», - добавил Остин. Статья о коллективной обороне стран НАТО является основополагающей для Альянса. Она развязывает руки Западу не только на накачку оружием своих союзников, но и на осуществление атаки. На 36-ом саммите блока официально закрепили за Россией статус самой главной угрозы. По словам министра обороны США, более пятидесяти стран уже вложились деньгами и оружием в Украину. Турция передала ВСУ бронеавтомобилей Kirpi. В Берлине заявили о передаче Киеву еще четырех зенитных пушечных комплексов Gepard. На вооружении ВСУ уже стоят несколько этих систем ПВО. Но Минобороны России сегодня сообщило об уничтожении одной зенитной самоходки. Однако не все вооружение доходит до украинских солдат. В «даркнете» появились очередные объявления о продаже дронов-камикадзе Switchblade 300, которые были отправлены на Украину еще весной. На «черном» интернет-рынке также можно найти объявления о продаже «Джавелинов» и «Стингеров». Ранее журнал Causeur рассказал о новой тактике Пентагона по найму боевиков для «службы» на Украине. По данным французского военного источника, подобную тактику Пентагон впервые применил именно на Украине.