Россия - цель №1: к чему пришли лидеры стран G7 и НАТО по итогам саммитов

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На этой неделе состоялись две большие встречи лидеров западных государств: саммит «Большой семерки» в Германии, и саммит стран НАТО в Мадриде. Действующими лицами там выступали одни и те же люди, и тема обсуждалась одна и та же. Емко и доходчиво ее сформулировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Мы все должны показать, что мы круче, чем Путин».

Кроме того, британский политик сказал: «Мы должны показать им свои грудные мышцы», что является отсылкой к известной фотографии Владимира Путина, которая до сих пор не дает покоя Западу. Сейчас можно с уверенностью сказать, что со стороны НАТО теперь проведены красные линии. И новая Холодная война теперь оформлена официально. Глобальное противостояние Востока и Запада задокументировано и положено в основу новой стратегической концепции Североатлантического альянса.

Россия отныне - главная угроза безопасности НАТО, а Китай, по словам генсека блока Йенса Столтенберга, бросает вызов интересам мировой безопасности и стремится подорвать международный порядок. Теперь можно не притворяться и не придумывать, зачем НАТО расширяется на Восток и почему размещает свои базы у границ России.

В НАТО объявили, что увеличат число сил быстрого реагирования в Восточной Европе с сорока до трехсот тысяч человек, Россия получит у своих границ еще больше войск. Кроме того, Столтенберг признал, что Альянс готовился к конфликту с Россией много лет, минимум с 2014 года. И Швецию с Финляндией сейчас экстренно приняли в НАТО с целью усилить свое влияние рядом с границами РФ.

Что касается ситуации на Украине, к вопросу подключилась даже Бельгия. Премьер страны заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что НАТО его не бросит, Альянс будет поддерживать Киев столько, сколько нужно, и конфликт должен быть решен путем военной победы над Россией.

Как прошла неделя крупных саммитов, и какие решения были приняты лидерами стран G7 и НАТО - в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».