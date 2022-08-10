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Глава Пентагона пообещал помогать Украине оружием сколько потребуется

Ян Брацкий
13:51 10.08.2022
Ранее стало известно, что США планируют отправить на Украину военную технику и вооружение на один миллиард долларов.
Глава Пентагона пообещал помогать Украине оружием сколько потребуется
© Фото: U.S. Department of Defense
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Власти США продолжат поставлять Украине необходимое вооружение, и будут делать это столько, сколько потребуется. С таким заявлением выступил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в ходе визита в Латвию.

«США оказывали значительную помощь безопасности Украины. Но мы в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку. Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику... Мы будем делать это сколько потребуется», - приводит РИА Новости слова Остина.

Ранее стало известно, что США планируют отправить на Украину военную технику и вооружение на один миллиард долларов. Поставки войдут в новый пакет военной помощи ВСУ от Пентагона. В новый транш могут войти боеприпасы для дальнобойного вооружения, а также бронированный медицинский транспорт.

Поставки американских вооружений киевскому режиму неоднократно комментировали в Кремле. Там считают, что это только затягивает конфликт и не способствует возобновлению переговоров.

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