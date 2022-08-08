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Causeur рассказал о новой тактике Пентагона по найму боевиков для «службы» на Украине

Ян Брацкий
08:20 08.08.2022
По данным французского военного источника, подобную тактику Пентагон впервые применил именно на Украине.
Causeur рассказал о новой тактике Пентагона по найму боевиков для «службы» на Украине
© Фото: Rick Mave, KeystonePressAgency, globallookpress
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В боевых действиях на Украине участвуют нанятые Пентагоном контрактники. Об этом сообщил журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник. С его слов, подобную тактику Вашингтон использует с самого начала боевых действий.

«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные "помощники". Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит "аутсорсинг", ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», - рассказал источник журнала.

Ранее стало известно об обнаружении в Северодонецке помещения, в котором базировалось подразделение пропаганды Центра информационно-психологических операций Украины. По сообщениям представителя спецслужб Луганской народной республики, центр обнаружен в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки «Север».

Помимо пропагандистской работы против России, уточнил он, центр занимался созданием фейковых новостей.

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