Глава МО США прибыл в Латвию для обсуждения дальнейшей поддержки Украины

По словам главы Минобороны США, ожидается встреча с высшим руководством правительства Латвии.

© Видео: SecDef, Twitter © Фото: SecDef, Twitter

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин прибыл в столицу Латвии Ригу для обсуждения дальнейшей поддержки Украины. Об этом глава американского оборонного ведомства написал в своей соцсети.

«Прибыл в столицу Латвии Ригу. С нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе и важность дальнейшего оказания поддержки Украине», - написал американский министр обороны в своем Twitter.

Ранее Соединенные Штаты планировали оказать очередную военную поддержку Украине на один миллиард долларов. Поставки военной техники и вооружения войдут в новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины от Пентагона.