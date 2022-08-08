Олигархи и черный рынок: куда уходит поставленное Украине западное вооружение

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Киевский режим в лице главы МИД Дмитрия Кулебы обрушился с критикой на американскую телекомпанию CBS, требуя провести внутреннее расследование после нашумевшего фильма о махинациях с поставками вооружения на Украину. В скандальном материале журналисты заявили, что больше половины западных образцов не доходят до ВСУ из-за тотальной коррупции.

Противотанковые комплексы NLAW и Javelin, а также переносные зенитно-ракетные «Стингеры» и беспилотники. Очередная партия вооружений для украинских боевиков от литовской общественной организации - они уже восемь лет собирают с Запада деньги для украинских силовиков - нагрузили внедорожник оружием и беспрепятственно пересекли польско-украинскую границу. Они же и заявили - больше половины официальных западных поставок вооружений не доходят до солдат ВСУ. Отрывок скандального заявления попал в документальный фильм CBS, который уже удалили из Интернета.

«Все это вооружение пересекает границу Украины, потом что-то происходит и, вроде как, 30% объема вооружений действительно достигает конечного пункта назначения», - сообщил глава общественной организации Йонас Охман.

Оставшиеся 70% поставок вооружений, как утверждали эксперты фильма, попадали в руки украинских олигархов и на черный рынок. Они уверяли: на Украине - расцвет коррупции.

«Есть сюрприз в ситуации с оружием для Украины, и он заключается не в том, что это не доходит туда, куда нужно. Сюрприз в том, что люди совершенно этому не удивляются», - заявил полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн.

Однако со скандальной премьеры фильма CBS едва прошли сутки, как телеканалу пришлось перепечатывать публикацию и монтировать новую версию. Интервью про поставки оружия было записано в апреле. И якобы с тех пор ситуация изменилась.

На самом деле исправления вносили после реакции украинской стороны. Глава МИД Украины потребовал расследования и обвинил журналистов в обмане.

«Вы обманули огромную аудиторию, распространяя необоснованные заявления и подрывая доверие к поставкам», - сказал Дмитрий Кулеба.

До разборок - но уже на уровне президента Украины - дошла история с публикацией доклада правозащитной организации Amnesty International о преступлениях ВСУ. Владимиру Зеленскому, и советнику главы офиса украинского лидера не понравились факты, на которые указали английские правозащитники.

«Уполномоченные лица обнаружили доказательства того, что украинские военные наносили удары из населенных пунктов, а также организовывали боевые укрепления в жилых домах 19 городов и сел Украины. Большинство жилых районов, где располагалась живая сила ВСУ, находились в нескольких километрах от линии фронта. Имелись альтернативы, которые не представляли бы опасности для гражданских лиц», - говорилось в сообщении правозащитной организации.

Организацию лишили аккредитации, глава украинского офиса Amnesty International уволилась, правозащитникам даже пришлось извиняться за неприятную правду.

Несмотря на извинения, это не первый случай проявления Западом недовольства ошибками украинских властей. Член Конгресса США после выхода фильма CBS публично назвала мошенничеством большую часть поставок оружия Украине.

О незаконном обороте оружия, поставляемого Западом, ранее заявляли в Европоле. Служба находила тайники с вооружением на украинских границах с ЕС, а также объявления о продаже дронов и «Джавелинов» через «даркнет». В то же время прекращать накачивать Украину западные страны не собираются. Стало известно о передаче четырех штурмовиков Су-25 Северной Македонией. Вместе с тем, Киев заявлял, что контроль и мониторинг поставок вооружений теперь лежит на - атташе по вопросам обороны США, который приехал на Украину.

Ранее эксперт комплексной безопасности рассказал, что противотанковые ракетные комплексы на черном рынке продают в 18 раз ниже себестоимости. Кроме того, он назвал виды вооружения, которые можно встретить на нелегальном рынке. По его словам, он расширяется не только за счет стрелкового оружия - туда попали уже «коллективные», «групповые» виды оружия.

Материал подготовили Максим Крюков и Дария Сенникова.