В МО РФ заявили об уничтожении как минимум 335 иностранных наемников на Украине за месяц

С 8 июля по 5 августа в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народных милиций ДНР и ЛНР число наемников на Украине уменьшилось с 2 741 до 2 192 человек, уточнили в Минобороны РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Как минимум 335 иностранных наемников уничтожены в рамках специальной военной операции на Украине за месяц. Об этом на специальном брифинге рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«За указанный период достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. Еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины», - заявил Конашенков.

Кроме того, представитель Минобороны РФ добавил, что за почти четыре недели - с 8 июля по 5 августа, - в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек. При этом за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии, подтвердил Конашенков.

По темпам убыли наемников на Украине по-прежнему лидирует Польша. Уничтожено 99, выехало - 146 боевиков. Также за прошедшие четыре недели уничтожены 36 наемников из Канады, 33 из Румынии и 21 из США, рассказали в оборонном ведомстве.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.