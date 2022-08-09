В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В «даркнете» нашли объявления о продаже дронов-камикадзе Switchblade 300 производства США

Максим Крюков
17:35 09.08.2022
Сообщается, что цена американских БПЛА на черном рынке составляет 4 000 долларов.
В «даркнете» нашли объявления о продаже дронов-камикадзе Switchblade 300 производства США
© Фото: U.S. DepartmentofDefense
Читайте нас на:

В «даркнете» появились объявления о продаже дронов-камикадзе Switchblade 300 американского производства. Об этом рассказал военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.

Сообщается, что цена на БПЛА составляет 4 000 долларов. В информации о магазине указано, что продавцы распространяют огнестрельное оружие по всей Европе. При этом доступна анонимная курьерская доставка в выбранный город, а также получение посылки в тайнике в удобном для заказчика месте.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, куда уходит поставленное Украине западное вооружение. Лишь 30% поставок достигают конечного пункта назначения, оставшиеся 70% попадают в руки олигархов и на черный рынок.

О незаконном обороте оружия, поставляемого Западом, ранее заявляли в Европоле. Служба находила тайники с вооружением на украинских границах с ЕС, а также объявления о продаже дронов и «Джавелинов» через «даркнет». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:18 В стране и мире
Видео
Пленный из ВСУ рассказал о презрительном отношении западных украинцев к уроженцам востока страны
18:16 В стране и мире
Умер бывший глава Советской Белоруссии Николай Слюньков
18:13 В стране и мире
Видео
Поставившая подпись на Рейхстаге ветеран выстрелила из пушки Петропавловки
17:35 В стране и мире
В «даркнете» нашли объявления о продаже дронов-камикадзе Switchblade 300 производства США
17:19 В стране и мире
Twitter заблокировал аккаунт МИД РФ на английском языке
Популярное
Видео
МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.