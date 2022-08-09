В «даркнете» нашли объявления о продаже дронов-камикадзе Switchblade 300 производства США

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В «даркнете» появились объявления о продаже дронов-камикадзе Switchblade 300 американского производства. Об этом рассказал военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.

Сообщается, что цена на БПЛА составляет 4 000 долларов. В информации о магазине указано, что продавцы распространяют огнестрельное оружие по всей Европе. При этом доступна анонимная курьерская доставка в выбранный город, а также получение посылки в тайнике в удобном для заказчика месте.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, куда уходит поставленное Украине западное вооружение. Лишь 30% поставок достигают конечного пункта назначения, оставшиеся 70% попадают в руки олигархов и на черный рынок.

О незаконном обороте оружия, поставляемого Западом, ранее заявляли в Европоле. Служба находила тайники с вооружением на украинских границах с ЕС, а также объявления о продаже дронов и «Джавелинов» через «даркнет».