Демилитаризация с хирургической точностью: ВС РФ полностью уничтожили военную промышленность Украины

В офисе украинского президента на этой неделе объявили, что Россия практически полностью уничтожила военную промышленность Украины. При этом в Киеве были вынуждены признать очевидное - что российская армия наносит удары лишь по военным объектам. А гражданские были повреждены своими - украинскими системами ПВО.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Над Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом поднимается дым. Это важнейший стратегический объект - крупнейший НПЗ Украины. Ранним утром субботы российские вооруженные силы нанесли по заводу несколько ударов.

«Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Кременчугский НПЗ - один из главных активов украинского олигарха Игоря Коломойского. Завод поставлял топливо для заправки украинской военной техники и обеспечивал примерно треть топливного рынка страны. Примечательно, что удар по предприятию нанесли на следующий день после налета ВСУ на Белгородскую нефтебазу.

А сегодня российские ракеты уничтожили еще один нефтеперерабатывающий завод - уже под Одессой. Теперь заправлять вертолеты ВСУ для атак на Россию будет нечем.

«Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении», - заявил Конашенков.

Удары высокоточным оружием - главная отличительная черта спецоперации. «Искандеры», «Кинжалы», «Калибры» и «Краснополь» - несмотря на внушительные размеры попадают в окна укрепленных командных пунктов. Ракеты поражают украинскую инфраструктуру, с ювелирной точностью. Вообще, работу артиллеристов и ракетчиков сравнивают с работой ювелиров или нейрохирургов.

Вот операторы беспилотного разведчика «Орлан» обнаруживают цель. А наши артиллеристы управляемым снарядом «Краснополь» ее уничтожают. Знаменитым стал успешный пуск крылатой ракеты, которая попала в заброшенный торговый центр на окраине Киева. Там располагался большой склад боеприпасов ВСУ и замаскированные системы залпового огня.

«Нанесли удар по торговому центру, показали фотографии этого центра. И, да. Как-то взяла гордость за то, что был уничтожен враг в таких масштабах. Он мог нанести большой урон нам, но мы перехватили и нанесли удар первыми», - рассказал Командир расчета ОТРК «Искандер-М» Андрей.

Украинские системы залпового огня, прежде всего те, что входят в состав нацбатов, приходится выслеживать в жилых кварталах. Их излюбленные позиции - арки высотных домов, крытые веранды детских садов, деревенские сараи и гаражи. Операторы наших разведывательных беспилотников «Орлан 10» следят за преступно замаскированной техникой круглые сутки. Как только украинские батареи выезжают за пределы населенных пунктов – их координаты поступают российским артиллеристам или летчикам. Начальник расчета БПЛА Алексей вспоминает, как неделю назад батарея украинских Ураганов безуспешно пыталась удрать от взора его Орлана.

«Они бегали от нас в течение трех-четырех часов. Уехали от этого места на 30-32 километра, встали на место. Думали, что все прошло. Но тем не менее, мы за ними наблюдали, передали координаты. И совместными действиями наших войск реактивная система залпового огня и наша ствольная артиллерия – был открыт огонь – цель была полностью поражена», - рассказал начальник расчета БПЛА Алексей Иванов.

Системы противовоздушной обороны России в круглосуточном режиме работают на всех оперативных участках специальной операции. На Киевском, Черниговском, Харьковском направлениях. На Донбассе, в Херсоне. Задач много. Одна из основных - уничтожение украинских боевых и разведывательных беспилотников, которые снуют над позициями наших войск на линии соприкосновения, наводят артиллерию ВСУ и диверсионные минометные группы Нацгвардии на колонны с российской гуманитаркой, мирные легковушки, выбирающиеся из под обстрелов.

Для расчетов этой батареи зенитно-ракетных комплексов «Бук» использованные элементы выпущенных ракет стали предметом коллекционирования. Заглушки от ракет, которые поразили цели ребята собирают. Говорят, будет кубок. Из него выпьют – за победу. Но, судя по результативности их стрельбы, наберется целый сервиз.

Владимир, вместе со своим расчетом уничтожил два «Байрактара». Награжден медалью «За воинскую доблесть». Молодой офицер рассказывает - отвлечься от тяжелой, напряженной работы помогает давнее увлечение. С юности любит поэзию. Приучил себя не только читать российских и советских классиков, но и учить наизусть их произведения. И сходу декламирует любимое из Роберта Рождественского

«Подругам она улыбается весело Подруги ответят и тут же обидятся… Красивая женщина - это профессия, А все остальное - сплошное любительство!», - говорит Владимир.

В Киевской области российским десантникам, отличившимся в ходе спецоперации, вручили госнаграды прямо на передовой. Бойцы ВДВ под огнем снайперов и минометов сумели побороть превосходящие силы противника и в итоге отбросили врага. Многие не выходили из боя, даже получив ранения.

«Под обстрелом снайперов я с товарищами принялся выносить командира взвода. Также был сам ранен в ногу. От эвакуации отказался, командира вынесли. Под обстрелом мы находились около полутора часов», - рассказал военнослужащий ВДВ Николай.

Командир экипажа вертолета Ка-52 Михаил смог увести свой подбитый вертолет после того, как в тот было выпущено несколько очередей. Первый двигатель отказал примерно через полторы минуты после попадания, второй при заходе на посадку. Но Михаил признается, что в тот момент думал только о том, что посадить машину на территории врага, а следовательно сдать, казалось недопустимым. В результате сами выбрались невредимыми, и вертолет после ремонта снова в строю.

«После посадки вертолета, через два с половиной - три часа, был проведен войсковой ремонт инженерно-техническим составом, и вертолет выполнил перелет на основную базу, где мы сейчас находимся», - рассказал Михаил.

Как установили специалисты, судя по диаметрам отверстий с большой долей вероятности по «Аллигатору» работал пулемет. Это очередь. И самое сильное повреждение - топливная магистраль.

Отступая украинская сторона устанавливает фугасы на транспортных артериях, от шоссе до грунтовых проселочных дорог, автомобильных и пешеходных мосты. Саперы обезвреживали растяжки в подъездах, даже в детских игрушках находили взрывные устройства.

«Минируют все при отходе. Дома, машины, брошенную бронетехнику», - рассказал командир группы разминирования Дмитрий

Бросает противник и тяжелую технику. Без боя. В танках Т-64 еще советского производства наши бойцы обнаружили полный боекомплект. Более того, устаревшие танки были модернизированы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца.

«В ходе разведки было выявлено местонахождение двух единиц танков Т-64. Проведя налет, группа захватила танк. Экипаж не оказал сопротивления, отошли», - рассказал военнослужащий ВС РФ Артем.

На освобожденных территориях люди понемногу начинают приходить в себя. Грохот обстрелов остался позади, но вот мирная инфраструктура разрушена. Города и поселки в Харьковской области почти на 100% обеспечивались продуктами, лекарствами, детскими товарами, предметами личной гигиены и бытовой химией из областного центра. Сейчас у магазинов, которые еще не закрылись, ежедневно очереди.

Крупный магазин для небольшого населенного пункта в пять тысяч человек. Картина жутковатая, но, уже привычная. Пустые полки. Здесь три зала и нет ничего. Этот магазин, говорят администраторы, работал с половины восьмого до 10 вечера. Сейчас закрывается в полдень. Привозят сюда только 600 булок хлеба. Больше никакого ассортимента здесь не представлено.

В райцентр Великий Бурлук, как и в соседние села, российские военные уже не в первый раз привозят гуманитарку. Мясные и рыбные консервы, крупы, чай, конфеты, свечи - с электричеством бывают перебои, раздают порционно. Жители стягиваются к военным грузовикам постепенно. Централизованного оповещения о том, что будет раздача гуманитарной помощи в голодающем поселке не проводилось. Да, и некому это делать. Власти - голова, депутаты местной рады и сотрудники национальной полиции Украины Великий Бурлук покинули. В неизвестном остальному населению направлении. Поэтому жителям остается только перечислять то, в чем нуждаются в первую очередь.

«Муки нам надо, дрожжи. Лекарства надо. Мы погибаем без лекарств….. Как можно дальше жить?», - говорит Лидия Тихоновна.

Лидию Тихоновну к месту раздачи гуманитарки на инвалидной коляске привез внук. Гуляли неподалеку. Пожилая женщина со слезами на глазах, с благодарностью принимает помощь российских военных.

«Спасибо вам большое! Огромное! Дайте я вас поцелую в щечку! Мои вы родные, золотые вы мои!», - говорит Лидия.

Гуманитарные конвои идут в освобожденные города, хутора и села почти ежедневно. Даже под обстрелами украинской артиллерии. И не только с продуктами. Люди ждут лекарства, подгузники, детское питание. Даже с хозяйственным мылом тотальный дефицит. Но, люди уверены – помощь придет, и все наладится.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов