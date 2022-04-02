Армия МО РФ: высокоточным оружием уничтожены украинские хранилища топлива Кременчугского НПЗ Как сообщили в российском оборонном ведомстве, с хранилищ велись поставки горючего для группировок ВСУ. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по хранилищам топлива Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, с хранилищ осуществлялись поставки топлива для группировок ВСУ. «Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», - заявил Конашенков на брифинге. Также были выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск. Для поражения использовались высокоточные ракеты воздушного базирования. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика