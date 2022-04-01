Бастрыкин поручил расследовать авиаудар ВСУ по гражданскому объекту на окраине Белгорода
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиационного удара украинских боевиков по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине Белгорода и установить виновных.
«Глава ведомства поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров», - говорится в сообщении СК РФ.
О происшествии стало известно утром, 1 апреля. В свою очередь, официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что в результате попадания ракет отдельные резервуары нефтебазы были повреждены и загорелись. Он также указал, что никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет.