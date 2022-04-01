В стране и мире Бастрыкин поручил расследовать авиаудар ВСУ по гражданскому объекту на окраине Белгорода Елизавета Потейчук Председатель СК РФ поручил следователям установить причастных к совершению авиаудара, включая летчиков и их командиров. © Фото: vk.com belinter Globallookpress Читайте нас на: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиационного удара украинских боевиков по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине Белгорода и установить виновных. «Глава ведомства поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров», - говорится в сообщении СК РФ. О происшествии стало известно утром, 1 апреля. В свою очередь, официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что в результате попадания ракет отдельные резервуары нефтебазы были повреждены и загорелись. Он также указал, что никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика