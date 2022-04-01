Российские военные нашли в захваченных танках ВСУ изменения по стандартам НАТО

Танки были оставлены военнослужащими ВСУ в окрестностях Чернигова, в данный момент они изучаются российскими военными.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Российски военнослужащие захватили полностью исправные украинские танки Т-64. Об этом сообщает Минобороны России.

Танки были оставлены военнослужащими ВСУ в окрестностях Чернигова, в данный момент они изучаются российскими военными.

«В отличие от базовых боевых машин, эти танки оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца», - говорится в сообщении.

Танкисты ВСУ в спешке оставили модернизированные машины при приближении подразделений Вооруженных сил России. Российские военные осмотрели технику и обнаружили внутри полный боекомплект. Это значит, как сообщили в МО РФ, что захваченные танки уже скоро будут использованы в бою.

«Разведывательной группе была поставлена задача на проведение разведки участка местности автодороги. В ходе разведки было выявлено местонахождение двух единиц танков Т-64. Проведя налет, группа захватила танк. Экипаж не оказал сопротивления, отошли. Данная техника была захвачена и доставлена в пункт временной дислокации», - заметил военнослужащий ВС РФ Артем.

В Минобороны подчеркнули, что, в отличие от украинских силовиков, российские военные размещают технику вдали от населенных пунктов, за несколько километров от жилых домов. Это необходимо для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения в случае ответного удара.

Ранее оборонное ведомство России опубликовало новые сведения о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов