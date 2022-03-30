Армия Армия Армия

Взор «Орлана»: как российские БпЛА ведут боевое дежурство на Украине

Анатолий Бородкин
алиса краузова
06:10 30.03.2022
«Звезда» рассказывает о том, как российские беспилотники и их операторы круглые сутки работают в рамках спецоперации на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

«Орлан» вновь заступает на боевое дежурство. Беспилотник пробудет в небе больше 10 часов. Все это время, пробивая помехи сил РЭБ противника, летающий разведчик будет транслировать в пункт управления сведения о позициях ВСУ и нацбатов под Харьковом. Перемещение техники, замаскированные командные пункты и огневые точки, новые укрепрайоны.

«Орлан» в одиночку летает редко. Как только первая машина набрала скорость, высоту и вышла в направление заданного квадрата, бойцы расчета БпЛА готовят следующую. Предельная простота конструкции позволяет в следствии тратить минимальное время на сборку. Это - одно из конкурентных преимуществ летательного аппарата.

При необходимости расчет поочередно может запустить с одной пусковой установки до четырех «Орланов». Средняя скорость сборки и запуска беспилотника - пять минут.

На земле, в пункте управления, скрупулезно отслеживают каждый кадр, который передает «Орлан-10». Здесь стоит звенящая тишина, прерывающаяся только набором цифр, которые время от времени произносит оператор.

Предположительная цель - вражеская самоходка. При снижении выясняется, что она уже уничтожена и брошена на въезде в небольшое село. Алексей Иванов, начальник расчета БпЛА, рассказывает, что они вместе с сослуживцами научились безошибочно определять технику нацбатов. Их излюбленные места дислокации - крытые дворы деревенских особняков, арки многоквартирных домов, навесы веранд детских садов. Вспоминает, как неделю назад украинская батарея реактивных систем «Ураган» пыталась удрать от беспристрастного взора «Орлана».

«Были пересечены у них два населенных пункта, в том числе большая трасса. Очень большое количество автомобилей повреждено, сопутствующей техники. Два сооружения жилых были повреждены. То есть снесены заборы, углы зданий. Они бегали, бегали, бегали от нас порядка трех-четырех часов», - рассказал начальник расчета БпЛА Алексей Иванов.

На безопасном расстоянии от населенных пунктов все системы залпового огня были ликвидированы. По словам Алексея,  манера ведения войны у нацбатов очень схожа с боевиками ИГИЛ* в Сирии. Вместе со своими бойцами первый боевой опыт он получил там.

«Нацбаты, они действуют небольшими группировками. Как правило там диверсионно-разведывательные группы. Перемещаются они небольшим количеством и, в основном, техника у них идет зарубежная - так же, как в Сирийской Арабской Республике», - уточнил военнослужащий. 

За период проведения спецоперации «Орланы» Иванова обнаружили 20 крупных военных объектов, несколько попрятанных в деревенских ангарах и сараях батарей РСЗО. Двенадцать машин в результате оказались уничтожены. Однако работа беспилотников это не только разведка - это контроль за коридорами, по которым наши военнослужащие вывозят беженцев, и дорогами, по которым идут колонны с гуманитаркой. Работают «Орланы» круглые сутки, и их операторы - тоже.

* ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:32 В стране и мире
Reuters: прокачка газа по трубопроводу «Ямал - Европа» остановлена
23:54 Армия
Видео
Нужно все: как российские военные доставляют гумпомощь жителям Харьковской области
23:42 В стране и мире
Небензя: попытки изолировать РФ оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба
21:36 Армия
МО РФ: Киев приказал нацбатам подготовить постановочные ролики о «преступлениях российских военных»
22:33 Армия
МО РФ: согласованы девять гумкоридоров на Запорожском и Полтавском направлениях
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Видео
Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью
Видео
Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.