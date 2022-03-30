Взор «Орлана»: как российские БпЛА ведут боевое дежурство на Украине

«Звезда» рассказывает о том, как российские беспилотники и их операторы круглые сутки работают в рамках спецоперации на Украине.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Орлан» вновь заступает на боевое дежурство. Беспилотник пробудет в небе больше 10 часов. Все это время, пробивая помехи сил РЭБ противника, летающий разведчик будет транслировать в пункт управления сведения о позициях ВСУ и нацбатов под Харьковом. Перемещение техники, замаскированные командные пункты и огневые точки, новые укрепрайоны.

«Орлан» в одиночку летает редко. Как только первая машина набрала скорость, высоту и вышла в направление заданного квадрата, бойцы расчета БпЛА готовят следующую. Предельная простота конструкции позволяет в следствии тратить минимальное время на сборку. Это - одно из конкурентных преимуществ летательного аппарата.

При необходимости расчет поочередно может запустить с одной пусковой установки до четырех «Орланов». Средняя скорость сборки и запуска беспилотника - пять минут.

На земле, в пункте управления, скрупулезно отслеживают каждый кадр, который передает «Орлан-10». Здесь стоит звенящая тишина, прерывающаяся только набором цифр, которые время от времени произносит оператор.

Предположительная цель - вражеская самоходка. При снижении выясняется, что она уже уничтожена и брошена на въезде в небольшое село. Алексей Иванов, начальник расчета БпЛА, рассказывает, что они вместе с сослуживцами научились безошибочно определять технику нацбатов. Их излюбленные места дислокации - крытые дворы деревенских особняков, арки многоквартирных домов, навесы веранд детских садов. Вспоминает, как неделю назад украинская батарея реактивных систем «Ураган» пыталась удрать от беспристрастного взора «Орлана».

«Были пересечены у них два населенных пункта, в том числе большая трасса. Очень большое количество автомобилей повреждено, сопутствующей техники. Два сооружения жилых были повреждены. То есть снесены заборы, углы зданий. Они бегали, бегали, бегали от нас порядка трех-четырех часов», - рассказал начальник расчета БпЛА Алексей Иванов.

На безопасном расстоянии от населенных пунктов все системы залпового огня были ликвидированы. По словам Алексея, манера ведения войны у нацбатов очень схожа с боевиками ИГИЛ* в Сирии. Вместе со своими бойцами первый боевой опыт он получил там.

«Нацбаты, они действуют небольшими группировками. Как правило там диверсионно-разведывательные группы. Перемещаются они небольшим количеством и, в основном, техника у них идет зарубежная - так же, как в Сирийской Арабской Республике», - уточнил военнослужащий.

За период проведения спецоперации «Орланы» Иванова обнаружили 20 крупных военных объектов, несколько попрятанных в деревенских ангарах и сараях батарей РСЗО. Двенадцать машин в результате оказались уничтожены. Однако работа беспилотников это не только разведка - это контроль за коридорами, по которым наши военнослужащие вывозят беженцев, и дорогами, по которым идут колонны с гуманитаркой. Работают «Орланы» круглые сутки, и их операторы - тоже.

* ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.