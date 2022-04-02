За храбрость и мужество: российским десантникам вручили госнаграды за героизм в ходе спецоперации на Украине

В ходе зачистки территорий российские военнослужащие продвинулись глубоко в тыл врага, где встретили танковую засаду, оказали упорное сопротивление и уничтожили подавляющие силы противника.

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В пункте временной дислокации соединения ВДВ России в Киевской области состоялось награждение. Военнослужащим, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, вручили государственные награды.

Гвардии ефрейтор Николай рассказал, как под постоянным обстрелом снайперов вместе с товарищами выносил командира взвода. Сам ефрейтор также был ранен в ногу, но отказался от эвакуации. Командира вынесли, несмотря на непрекращающийся полуторачасовой обстрел противника.

«Они нас запустили в глубь населенного пункта и потом начали наносить удар в круговую, чуть ли не брать в кольцо. Работали снайперы, вели точный огонь. Также минометные обстрелы были. Противника мы отбросили, закрепились на этом рубеже. Эвакуация командира произошла. Рубеж удержали, не отступили. Выполнили задачу, конечно, своей выучкой, профессионализмом, умением, слаженным личным составом. Все действовали сплоченно и умело», - рассказал гвардии ефрейтор.

В ходе зачистки военнослужащие продвинулись глубоко в тыл врага, где встретили танковую засаду. В ходе нее военнослужащие оказали упорное сопротивление, уничтожив подавляющие силы противника. Все десантники подразделения проявили храбрость, мужество и отвагу.

Бронетехника и вооружение, получившие повреждения в бою, восстанавливаются военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона, развернутого в районе выполнения задач. Техника в кратчайшие сроки восстанавливается и вводится в строй.

«Непосредственно в ходе проведения боевых действий наша ремонтная рота осуществляет эвакуацию военных гусеничных и колесных машин. После этого привозит все на сборный пункт, где осуществляется силами ремонтников-специалистов ремонт и восстановление боевых машин. Также благодаря слаживанию экипажей машин технической помощи и бронированных ремонтно-эвакуационных машин, благодаря их правильным и четким действиям, мы своевременно вытаскиваем технику из зоны боевых действий, тем самым обеспечивая ее сохранность», - рассказал замкомандира ремонтной роты Михаил.

После проведения ремонтных работ техника непосредственно уходит в строй, тем самым обеспечивая большую эффективность и работоспособность подразделений.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов