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МО РФ: высокоточными ракетами поражен НПЗ и три склада ГСМ под Одессой

10:24 03.04.2022
С завода и складов осуществлялись поставки горючего для группировки украинских войск на Николаевском направлении.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Сегодняшним утром российские вооруженные силы вывели из строя украинский нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов под Одессой. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, с этих объектов осуществлялись поставки горючего для украинских сил на Николаевском направлении.

«Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении», - заявил Конашенков.

Ранее российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по хранилищам топлива Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. С хранилищ осуществлялись поставки топлива для группировок ВСУ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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