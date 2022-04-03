Армия Чистые территории: кадры разминирования российскими саперами Сумской области от неразорвавшихся снарядов ВСУ Как рассказывают военнослужащие ВС РФ, украинская сторона, несмотря на запрет, применяет кассетные боеприпасы. © Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские военнослужащие, задействованные в специальной операции на Украине, продолжают выполнение поставленных перед ними задач. Военные инженеры проводят разминирование населенных пунктов Сумской области от неразорвавшихся боеприпасов систем залпового огня и минометов ВСУ и киевских нацбатальонов. Произведенные ими обстрелы повредили здания школ, детских садов, администраций населенных пунктов и многие другие гражданские объекты. Все обнаруженные боеприпасы российские саперы уничтожают в безопасных специально отведенных местах. Ранее российский военный связист рассказала, как удается отражать радиоперехваты во время спецоперации на Украине. По ее словам, хорошо организованные смены и специальная подготовка позволяют быть взаимозаменяемыми и справляться с радиопомехами, потому что хорошо понимают зависимость от этого общего успеха. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика