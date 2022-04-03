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Чистые территории: кадры разминирования российскими саперами Сумской области от неразорвавшихся снарядов ВСУ

08:45 03.04.2022
Как рассказывают военнослужащие ВС РФ, украинская сторона, несмотря на запрет, применяет кассетные боеприпасы.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военнослужащие, задействованные в специальной операции на Украине, продолжают выполнение поставленных перед ними задач.

Военные инженеры проводят разминирование населенных пунктов Сумской области от неразорвавшихся боеприпасов систем залпового огня и минометов ВСУ и киевских нацбатальонов.

Произведенные ими обстрелы повредили здания школ, детских садов, администраций населенных пунктов и многие другие гражданские объекты.

Все обнаруженные боеприпасы российские саперы уничтожают в безопасных специально отведенных местах.

Ранее российский военный связист рассказала, как удается отражать радиоперехваты во время спецоперации на Украине. По ее словам, хорошо организованные смены и специальная подготовка позволяют быть взаимозаменяемыми и справляться с радиопомехами, потому что хорошо понимают зависимость от этого общего успеха.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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