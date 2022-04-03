Чистые территории: кадры разминирования российскими саперами Сумской области от неразорвавшихся снарядов ВСУ
Российские военнослужащие, задействованные в специальной операции на Украине, продолжают выполнение поставленных перед ними задач.
Военные инженеры проводят разминирование населенных пунктов Сумской области от неразорвавшихся боеприпасов систем залпового огня и минометов ВСУ и киевских нацбатальонов.
Произведенные ими обстрелы повредили здания школ, детских садов, администраций населенных пунктов и многие другие гражданские объекты.
Все обнаруженные боеприпасы российские саперы уничтожают в безопасных специально отведенных местах.
Ранее российский военный связист рассказала, как удается отражать радиоперехваты во время спецоперации на Украине. По ее словам, хорошо организованные смены и специальная подготовка позволяют быть взаимозаменяемыми и справляться с радиопомехами, потому что хорошо понимают зависимость от этого общего успеха.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов