Ритмично и спокойно: почему кривляния Зеленского не мешают ВС РФ методично освобождать Донбасс

Никакие действия киевских властей уже не изменят ход военной операции - ВС РФ и силы ЛДНР один за другим продолжают освобождать населенные пункты Донбасса.

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На этой неделе стало окончательно ясно, что киевский режим фактически остановил переговорный процесс и готов воевать до последнего украинца. Вдохновившись поддержкой Бориса Джонсона, посетившего Киев на прошлой неделе, президент Украины Владимир Зеленский перешел к откровенно террористическим приемам и методам.

Взят в заложники и после пыток и допросов выставлен на обозрение всего мира в качестве ценного лота лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Он для киевской власти «товар» и долгожданный козырь, который можно попытаться обменять на кого-то ценного в подвалах «Азовстали» в Мариуполе. Но этот план явно «не зашел», ибо Москва переговоров с террористами, берущих людей в заложники, никогда не вела и вести не собирается.

В Минобороны РФ заявили, что если киевские провокации в отношении приграничных российских регионов продолжатся, Россия нанесет удары по киевским военным объектам и по центрам принятия решений. Так, в ответ на обстрелы Брянской и Белгородской областей крылатыми ракетами «Калибр» был нанесен удар по машиностроительному заводу на окраине Киева.

Что же касается операции в целом, то тут все движется по плану, ритмично и спокойно. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный, где встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Оба лидера в очередной раз дали общую оценку происходящим событиям.

«Что касается самого хода операции, и я часто слышу вопросы, можно ли побыстрее. Можно, это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача - достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери, и мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», - заявил российский лидер.

С первого дня проведения спецоперации Белоруссия поддержала Россию. В прямых военных действиях не участвует, но фактически прикрывает тылы российских войск. Кризис, который сейчас случился на Украине, как подчеркивает Путин, тщательно готовился Вашингтоном несколько десятилетий, путем удобрения почвы для роста национализма и русофобии. В том, что на украинском фундаменте строилась новая «антироссия», никто особо не скрывал.

Цель - столкнуть братские народы России и Украины, а дальше, что называется, «разделяй и властвуй». Для достижения своей цели Запад имеет уже проверенный набор инструментов. Но, понимая, что большинство санкций не достигли конечной цели, США и европейские подчиненные перешли к откровенной лжи и провокациям. История с якобы убийством российскими военными мирных жителей в городе Буча снята по тому же принципу, как это делалось в Ливии и Сирии ранее. Но правду, несмотря на доказательства, Запад слышать не хочет.

Учитывая остервенение накачки Украины оружием и деньгами, выражение, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца, перестает быть просто фигурой речи. Заявления Запада с каждым днем становятся все агрессивнее и не оставляют сомнений, что истинные цели совсем не про Украину, цель - уничтожение России как государства. Западные чиновники буквально соревнуются в жесткости формулировок.

Очевидно, по указке Запада Киев идет на откровенно бандитские шаги: та же ситуация с Виктором Медведчуком фактически является похищением украинскими властями гражданина своей же страны, известного политика и руководителя одной из крупнейших партий, а затем, по сути, требуют за него «выкуп» в виде украинских военных - метод, который используют террористические организации. В Кремле предложение обменять Медведчука вызвало недоумение.

«Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к спецоперации. Он является иностранным политическим деятелем, мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», - отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никакие действия украинских властей уже не изменят ход военной операции. ВС РФ совместно с силами ЛДНР один за другим продолжают освобождать населенные пункты Донбасса.