В стране и мире СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС РФ в Буче Игнат Далкаян Уголовное дело заведено по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело за фейки относительно Вооруженных сил России после украинской провокации в городе Буча Киевской области. «СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) », - говорится в статье журнале СК РФ «Zаписки следователя». Ранее мы рассказывали зачем Западу на самом деле нужны провокации в Буче и Краматорске. Украинские боевики устроили настоящую бойню, целью которой было обвинить российских военных и страну в целом в убийстве мирных граждан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика