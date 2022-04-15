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СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС РФ в Буче

Игнат Далкаян
21:13 15.04.2022
Уголовное дело заведено по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях ВС РФ в Буче
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело за фейки относительно Вооруженных сил России после украинской провокации в городе Буча Киевской области.

«СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) », - говорится в статье журнале СК РФ «Zаписки следователя».

Ранее мы рассказывали зачем Западу на самом деле нужны провокации в Буче и Краматорске. Украинские боевики устроили настоящую бойню, целью которой было обвинить российских военных и страну в целом в убийстве мирных граждан.

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