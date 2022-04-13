Песков оценил возможность обмена Виктора Медведчука

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Медведчук не имеет никакого отношения к спецоперации по защите Донбасса.

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Руководитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук - не гражданин России, а иностранный политический деятель, поэтому Кремль не знает, желает ли Медведчук участия РФ в его обмене на украинских пленных. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом и удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, - Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, Дмитрий Песков заявил, что Виктор Медведчук всегда выступал против войны и расширения конфликта в Донбассе. Официальный представитель Кремля отметил, что судебный процесс против политика «абсолютно политически мотивирован».