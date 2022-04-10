Ел сало в поезде и гулял по Киеву: раскрыты новые подробности встречи Джонсона с Зеленским

В Сети были опубликованы фотографии из вагона, где ехал британский политик, а также его видеообращение к работникам украинской железной дороги.

© Фото: Украинская железная дорога, Facebook

Стали известны подробности визита премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину - на встречу с президентом страны Владимиром Зеленским он прибыл на поезде, а в дороге ел сало. Об этом говорится на странице украинской железной дороги в Facebook*.

«Борис Джонсон в очередной раз доказал, что у него железный характер...Вчера лично приехал в Киев, а также гулял вместе с нашим президентом по улицам столицы. Наши "железные" люди помогли воплотить этот визит в реальность...Мы дали ему сало в поезде», - говорится в публикации.

Ведомство показало фотографии из вагона, где ехал британский политик, а также его видеообращение к работникам украинской железной дороги. Поезд, на котором Джонсон следовал в Киев, он назвал «фантастическим».

Напомним, что накануне состоялась незапланированная встреча Джонсона и Зеленского. Премьер Британии пообещал направить новые вооружения на Украину и выделить кредит в размере 500 миллионов долларов.

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