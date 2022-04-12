В стране и мире Путин заявил, что помощь людям Донбасса является главной целью спецоперации на Украине Алексей Курильченко Президент отметил, что российские военнослужащие эффективно выполняют поставленные задачи, используя самое современное вооружение. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью специальной военной операции на Украине является помощь народу Донбасса. Российский лидер также отметил что военнослужащие РФ эффективно выполняют поставленные задачи, используя самое современное вооружение. «Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками», - сказал Путин во время визита на космодром Восточный. Также Путин заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине будут достигнуты «без сомнений». Об этом он сказал, отвечая на вопрос одного из сотрудников космодрома. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика