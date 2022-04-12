В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что помощь людям Донбасса является главной целью спецоперации на Украине

Алексей Курильченко
13:12 12.04.2022
Президент отметил, что российские военнослужащие эффективно выполняют поставленные задачи, используя самое современное вооружение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью специальной военной операции на Украине является помощь народу Донбасса. Российский лидер также отметил что военнослужащие РФ эффективно выполняют поставленные задачи, используя самое современное вооружение.

«Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками», - сказал Путин во время визита на космодром Восточный.

Также Путин заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине будут достигнуты «без сомнений». Об этом он сказал, отвечая на вопрос одного из сотрудников космодрома.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:15 В стране и мире
Банк России выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО
12:05 Армия
Видео
Путин заявил о неизбежности столкновения России с украинскими неонацистами
11:39 В стране и мире
Видео
Тайник и зажигательные смеси: кадры задержания сторонника «Правого сектора»*, обученного НАТО
11:29 В стране и мире
Видео
Путин заявил о возобновлении российской лунной программы
11:23 Армия
Видео
«Боеприпасы находим каждый день»: военнослужащий рассказал о работе саперов на Украине
Популярное
Видео
Космонавт Скворцов попросил Путина передать командующему спецоперацией побывавшее на орбите Знамя Победы
В Подмосковье задержан окончивший курсы диверсантов НАТО сторонник «Правого сектора»*
Видео
Минобороны России показало залп «Калибров» с малого ракетного корабля ЧФ
Видео
Смертоносный «Штиль»: кадры ликвидации фрегатом ЧФ России БПЛА ВСУ «Байрактар» у берегов Крыма
Видео
«Главное, чтобы броня сидела»: кадры работы саперов в спецоперации РФ
Мастерство и слаженность: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.