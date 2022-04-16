«Меня развернуло ударом»: что говорят очевидцы обстрела ВСУ поселка в Брянской области

Дом бывшей судьи поселка Климово находился за забором с аккуратно высаженными нарциссами. Именно в ее жилище угодил снаряд.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жители поселка Климово в Брянской области сейчас вынуждены жить среди побитых стекол окон домов, машин и развалин кирпичей. 14 апреля два украинских вертолета Ми-8 атаковали населенный пункт.

«Я находилась у кухни, готовила обед. Как «ляпнуло», я все - нож потеряла, не нашла. И сразу крик. Кричит женщина «скорую, скорую»», - рассказывает местная жительница Татьяна Мисник.

Раненая беременная женщина, о которой говорит Татьяна, доставлена в Брянскую городскую больницу, а ее двухлетний сын был доставлен реанимобилем в Москву. В обще сложности в стационарах сейчас находятся пять человек.

Дом бывшей судьи поселка Климово находился за забором с аккуратно высаженными нарциссами. Именно в ее жилище угодил снаряд. На данный момент женщина находится в реанимации. Еще один раненый с минновзрывной травмой приходит в себя после обстрела. Он рассказывает, что во время удара его даже «подкинуло».

«Шел по улице Заречной, услышал таких два выстрела. Я иду дальше, думаю, мало ли, разное бывает, все-таки граница рядом, потом иду, слышу сзади меня удар, и меня так «разворачивает». Я за ногу, люди вышли смотреть, помогать мне начали, начали обвязывать ногу», - описывает пострадавший Максим Ермаченко.

Граница с Украиной от поселка находится всего лишь в 19 километрах. В Климово военных объектов нет, однако есть последствия после шести залпов вертолетов ВСУ, которые подобрались к жилым домам на предельно малой высоте.

Местные власти после обстрела принимают оперативные меры. Следственный Комитет уже возбудил уголовное дело. Дома обещают восстановить. На некоторых улицах рабочие до сих пор заменяют электрокабели и перебитые интернет-линии.

«Все пациенты живы, мы занимаемся крайне тяжелой женщиной. Все необходимое лечение они получают, постоянно на связи с федеральными клиниками, консультативную помощь оказывают центры хирургии травматологии, центр медицины катастроф», - отметил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

В Брянской области в тот же день обстреляли погранпереход «Новые Юрковичи», где находилось более 30 беженцев, направлявшихся в Россию. Две машины и здание КПП также оказались поврежденными. Незадолго до этого официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что Россия нарастит число и масштабы ракетных ударов по военным объектам в Киеве в ответ на любые атаки территории РФ.