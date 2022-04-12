Путин заявил, что санкционный блицкриг Запада в сторону РФ не удался

Президент РФ отметил, что страны Запада развязали тотальную санкционную войну против Москвы и Минска.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал влияние экономических санкций западных стран в отношении РФ. По его словам, блицкриг, который планировал осуществить Запад, не состоялся. Такое заявление глава государства сделал по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, не состоялся», - сказал российский президент в рамках пресс-конференции на космодроме Восточный.

Кроме того, президент России подчеркнул, что в условиях, когда страны Запада развязали тотальную санкционную войну против Москвы и Минска, важно углублять интеграцию РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства. Также Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства.

Напомним, Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома Восточный. Главы государств осмотрели стройплощадку командного пункта и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», а также поднялись в небо, чтобы увидеть и оценить инфраструктуру космодрома.