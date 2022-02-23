Санкционная истерика: как Запад отреагировал на признание Москвой народных республик Донбасса

Запад не сможет принять решение Москвы по Донецкой и Луганской народным республикам, готовятся санкции - такое коллективное мнение Европы накануне выразил немецкий канцлер Олаф Шольц. И рестрикции не заставили себя ждать.

В первые часы после решения Москвы о признании независимости ДНР и ЛНР в Киеве молчали, только звонили - в США, Евросоюз и НАТО. Потом президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности, обратился к нации и от консультаций по телефону перешел к личным встречам. В Киеве провел переговоры с президентом Эстонии, после которых заявил о необходимости рассмотреть разрыв дипломатических отношений Украины с Россией.

«Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Мне поступил запрос от МИД Украины, чтобы я рассмотрел вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции буду работать над этим вопросом», - заявил Зеленский.

При этом он сказал, что Киев никогда не отказывался от диалога с Москвой, что здесь готовы к переговорам на любых площадках. В то же время, Украина отзывает из Москвы своего временного поверенного Василия Покотило. А на пресс-конференции президент Украины поднял газовый вопрос и выступил за полную остановку «Северного потока-2», как ответ на российские заявления. Вслед за этим молнией появляется новость из Германии - Минэкономики ФРГ приостанавливает сертификацию «Северного потока -2».

«Сегодня я попросил Федеральное министерство экономики отозвать существующий отчет об анализе безопасности поставок. Это необходимый шаг, чтобы не произошло сертификации трубопровода. Без нее "Северный поток-2" не может быть запущен. На данном этапе важно предотвратить дальнейшую эскалацию и тем самым катастрофу. Именно на это направлены все наши дипломатические усилия» - сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

О санкциях ожидаемо заговорили в Соединенном Королевстве. Британский премьер Борис Джонсон пообещал ограничительные меры, которые отразятся на экономике. Уже известно, что они затронут пять российских банков. Заморозят активы предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, им также запретят въезд в Соединенное Королевство.

«Сегодня Британия вводит санкции против следующих пяти банков: "Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Генбанк", "Промсвязьбанк" и "Черноморский банк развития"», - перечислил Джонсон.

Еще более жесткие меры последуют в случае полномасштабного «вторжения» на Украину, в котором Джонсон, кажется, не сомневается. В телефонном разговоре он уже пообещал Киеву оказать дополнительную военную помощь. И сегодня же в МИД Британии вызвали российского посла для обсуждения ситуации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, видно, чтобы показать единство, разместили в своих Twitter-аккаунтах одинаковый текст. Выразили поддержку Украине, а признание республик назвали вопиющим нарушением международного права.

«Я созвал чрезвычайный Совет по иностранным делам, который Франция организует здесь, в Париже, после Индо-Тихоокеанской встречи. Конечно, этот ответ примет форму санкций, значение которых будет обсуждаться министрами по моему предложению», - отметил Боррель.

Послы стран ЕС, согласно изданию Politico, отказались признавать российские паспорта граждан ДНР и ЛНР. Наши паспорта у сотен тысяч жителей донбасских республик, а Еврокомиссия, в свою очередь, предложила утвердить пакет санкций против России из четырех блоков: персональные меры против тех, кто как-либо связан с принятием решения о независимости ДНР и ЛНР, против банков, финансирующих военные операции на Донбассе, ограничить торговлю в народных республиках и ограничить доступ России к европейскому финансовому рынку.

«Мы собираемся ввести целенаправленные санкции против интересов России. Мы оставляем за собой право, в зависимости от дальнейших событий, усилить эти санкции. Мы не позволим президенту Путину безнаказанно нарушать международное право», - заявил глава французского Минфина Бруно Ле Мэр.

Едва в Кремле подписали документы, в США тут же объявили о новых санкциях. Указ, который опубликовал Белый дом, запрещает гражданам США инвестировать в ДНР и ЛНР, поставлять или вывозить оттуда товары и технологии, а всем остальным осуществлять любую деятельность. И это лишь первая часть санкционного пакета. Вторую Вашингтон обещает обнародовать сегодня.

«Я подписал указ, чтобы лишить Россию возможности извлечь выгоду из ее вопиющих нарушений международного права. Мы продолжаем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, относительно следующих шагов», - написал Байден на своей странице в Twitter.

И еще один шаг - это внеочередное заседание комиссии НАТО - Украина, которое состоится сегодня. Накануне вечером лидеры США, Германии и Франции по телефону уже обсудили координацию своих действий. Все трое назвали происходящее «нарушением Минских соглашений». При этом, отказ Киева соблюдать те же соглашения почему-то не замечали годами. О введении санкций также заявили Канада и Япония: они намерены ограничить экспорт в Россию передовых технологий. А вот Китай решение Кремля не осудил, при этом заявлений о поддержке территориальной целостности Украины тоже не было.

«Поскольку ситуация на Украине ухудшается, Китай еще раз призывает все стороны проявлять сдержанность, признать важность реализации принципа "неделимой безопасности". Интересы безопасности любой страны должны уважаться и охраняться», - отметил в своем заявлении пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь.

Из тех, кто первыми поддержал независимость республик были Южная Осетия, Абхазия и Сирия. Впрочем, Южная Осетия вообще признает ДНР и ЛНР еще с 2014 года. Позицию России одобрили на Кубе и в Венесуэле, а в Никарагуа считают, что признание ДНР и ЛНР поможет достичь взаимопонимания.

«Решение, принятое сегодня президентом Путиным, открывает возможность, чтобы эта ситуация не имела более серьезных последствий. Потому что Украину используют, чтобы провоцировать Россию. А Украина всячески пытается присоединиться к НАТО, и, если это произойдет, будет война с Россией. Поэтому Россия поступает именно так, как поступает - она защищается», - считает президент Никарагуа Даниэль Ортега.

Президент Сербии Александр Вучич не стал напрямую ни одобрять, ни осуждать действия России. Однако четко дал понять, Сербия никаких санкций против России вводить не собирается, хотя ее к этому и принуждают. По словам Вучича, 85% жителей страны на стороне России, что бы ни случилось.