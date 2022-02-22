В Кремле с сожалением отнеслись к заявлениям Шольца о приостановке сертификации «Северного потока - 2»

В Москве с сожалением отнеслись к заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации трубопровода «Северный поток - 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что данный проект не имеет отношения к политике и является исключительно экономическим.

«Это сугубо экономический, коммерческий проект, который помимо просто взаимной выгоды еще призван стать таким стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе. И в нем заинтересованы как поставщики, то бишь мы, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия, а также все остальные европейские страны», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации трубопровода. Соответствующее поручение он дал главе Федерального министерства экономики и защиты климата ФРГ. Канцлер страны связал такое решение с тем, что Москва приняла решение признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел России прокомментировали приостановку сертификации «Северного потока - 2». По мнению представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Запад стремится остановить Россию.

«Северный поток - 2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии, газопровод состоит из двух ниток, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров в год. Укладка длилась в течение трех лет и завершилась 10 сентября прошлого года. Следует отметить, что трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.