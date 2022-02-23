Венесуэла поддержала признание народных республик Донбасса

Венесуэла выражает всю свою поддержку президенту России Владимиру Путину и выступает за поиск дипломатических решений ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Мы наблюдали за событиями в России и на Украине, но не только сейчас, мы наблюдали, как США и НАТО хотят военным путем покончить с Россией, остановить ее и покончить с этим мультиполярным миром… Венесуэла всегда будет с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России. Заявляем о поддержке всех инициатив диалога и поиску дипломатических решений», - цитирует РИА Новости заявление венесуэльского лидера.

Решение о признании независимости ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял 21 февраля после заседания Совета безопасности РФ. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик.

Днем позже Госдума РФ единогласно ратифицировала соглашения о дружбе и сотрудничестве с Луганской и Донецкой народными республиками. Как рассказали в МИД РФ, договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР заключаются на 10 лет с возможностью продления на пятилетние периоды. Кроме того, при обоюдном согласии сторон соглашение может быть изменено или дополнено.