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Зеленский рассмотрит возможность прекращения дипломатических отношений с РФ

Анна Касаткина
13:20 22.02.2022
Президент Украины добавил, что также планирует рассмотреть действенные шаги «относительно эскалации со стороны Российской Федерации». 
Зеленский рассмотрит возможность прекращения дипломатических отношений с РФ
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Киев рассмотрит возможность прекращения дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он пояснил, что получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел страны.

«Сейчас буду работать над этим вопросом», - цитирует украинского лидера РИА Новости.

Зеленский добавил, что также планирует рассмотреть действенные шаги «относительно эскалации со стороны Российской Федерации». 

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР, а также заключил с их главами - Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ 22 февраля рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать эти договоры.

Ранее договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Российской Федерацией ратифицировали народные советы Луганской и Донецкой народных республик.

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