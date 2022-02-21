Вучич заявил, что решение Путина по Донбассу полностью меняет мировой порядок

Большая часть жителей Сербии всегда будет поддерживать Россию. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич.

Глава государства при этом добавил, что решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью меняет мировой порядок. В то же время он сообщил, что Запад начал давить на Сербию, чтобы та приняла антироссийские санкции, и предположил, что это давление будет продолжаться и дальше.

«Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет», - объяснил Вучич в эфире RTV Pink

По его словам, «Сербия находится на европейском пути», но «с третьей стороны есть 85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России».

Президент Сербии также рассказал, что он смотрел обращение Владимира Путина в прямом эфире, после чего вкратце пересказал сербским зрителям содержание речи российского лидера, подчеркнув, что ожидал чего-то подобного после последних переговоров с Путиным в Сочи.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Церемония прошла в Кремле, на ней присутствовали руководители самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Кроме того, был подписан договор о дружбе и взаимопомощи между Российской Федерацией и Донецкой и Луганской народными республиками.