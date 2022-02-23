Трюдо объявил о введении Канадой санкций против России

Канада вводит санкции в отношении России. Об этом заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо.

По словам премьер-министра, введение ограничительных мер связано с признанием Россией Луганской и Донецкой народных республик.

«Сегодня в координации с ее союзниками и партнерами Канада анонсирует первый этап экономических санкций. Мы запрещаем канадцам любую финансовую деятельность с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка, мы вводим санкции против членов российского парламента, проголосовавших за признание так называемых республик», - приводит ТАСС слова Трюдо.

Премьер добавил, что власти Канады также запретят гражданам страны проводить операции с покупкой российского государственного долга, введут дополнительные санкции против двух госбанков России и запретят любые финансовые операции с ними.

Ранее Министерство финансов США подтвердило введение санкций против двух российских банков, а также их 42 дочерних компаний, которые находятся в России, в Белоруссии, на Украине и в Гонконге. В санкционный список также были внесены «влиятельные россияне» из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, и члены их семей.

Недружественные шаги Запада последовали после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик. Указ об этом ранее подписал Владимир Путин. Также президент РФ подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал их.