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Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков

Роман Захаров
00:33 23.02.2022
Кроме того, в санкционный список внесены «влиятельные россияне» из ближайшего окружения президента РФ.
Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков
© Фото: Алексей Агарышев, РИА Новости
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Министерство финансов США подтвердило введение санкций против двух российских банков, в числе которых Внешэкономбанк (ВЭБ), а также их 42 дочерних компаний, которые находятся в России, в Белоруссии, на Украине и в Гонконге. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Эти финансовые институты играют значительную роль в российской экономики, располагаю совокупными активами на десятки миллиардов долларов», - отметили в Минфине США.

В рамках санкций американские власти также объявили собственностью, которая подлежит блокированию, пять морских судов, принадлежащих российской компании. Кроме того, в санкционный список внесены «влиятельные россияне» из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, и члены их семей.

Ранее западные СМИ сообщили, что администрация США подготовила новый пакет санкций в отношении РФ, который заработает в случае ее «вторжения» на Украину. Как писали журналисты, ограничительные меры должны будут, в том числе, запретить американским банкам обрабатывать трансакции для крупных российских банков.

Вскоре президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят ряд новых санкций против Российской Федерации. Американский лидер при этом подчеркнул, что Вашингтон будет ужесточать их в зависимости от того, какие действия будет предпринимать Москва по отношению к Украине.

Недружественные шаги Запада последовали после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик. Указ об этом ранее подписал Владимир Путин. Также президент РФ подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал их.

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