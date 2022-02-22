Премьер Британии Джонсон заявил о введении санкций против пяти банков России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил о введении санкций против пяти российских банков, а также трех россиян, в том числе Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.

«Это только первая волна санкций», - объяснил британский политик, передает ТАСС.

Из числа финансовых организаций под санкции попали Промсвязьбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, «Черноморский банк развития», Генбанк.

«Любые их активы в Британии будут заморожены, этим людям будет запрещен въезд в Британию», - добавил Борис Джонсон.

По словам премьера, Британия готова и далее вводить санкции против России, координируя действия с США и Евросоюзом.

Борис Джонсон отметил, что власти Британии готовы ввести дополнительные санкции, которые могут быть применены вместе с США и ЕС, если ситуация с Украиной ухудшится дальше.

Во вторник, 22 февраля, Канада заявила о том, что местные власти намерены ввести санкции в отношении России после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Подчеркивалось, что Канада вместе со своими партнерами и союзниками жестко отреагирует на это «пренебрежение международным правом».

Решение о признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял накануне вечером, 21 февраля, после чего выступил с обращением к россиянам.

Глава государства попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.