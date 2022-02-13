Политический психоз: кому выгодна истерика вокруг «вторжения» России на Украину

Президент США Джо Байден на этой неделе всеми силами давил на нового канцлера Германии Олафа Шольца. Цель Белого дома - любой ценой остановить запуск газопровода «Северный поток - 2» и добиться соответствующих гарантий от Европы. Официальный Берлин всячески пытается увернуться от конкретики, но прессинг идет жесточайший, а останавливаться Вашингтон не собирается. Шольц вошел на переговоры в Белый дом бодрой походкой, но дальше от былой бравой улыбки нового канцлера не осталось и следа.

Джо Байден не встречал высокого гостя на крыльце, не устроил официальной встречи или торжественного приема. С первых минут было понятно, что разговор будет сложными и это не встреча давних друзей. Шольца вызвали на ковер. Для Белого дома, который сейчас всеми силами толкает Украину на войну и уже заготовил санкции против России, главная задача - заручиться поддержкой Европы и заблокировать запуск «Северного Потока-2». Канцлеру остается молча слушать и отделываться от журналистов общими фразами.

«Как я уже сказал, мы действуем вместе. Мы не будем предпринимать разные шаги, мы будем действовать заодно, и это будет очень тяжело для России, они должны это понять»- заявил Шольц на вопрос журналиста о готовности остановить СП-2.

Для Европы российский газ - жизненная необходимость. Прошедшая осень и нынешняя зима показали, что зеленая энергетика это хорошо, но с ней очень холодно. И камин в овальном кабинете Белого дома, трещавший на встрече Байдена и Шольца так громко, что лидеров с трудом было слышно - наглядный знак. Не будет российского газа - Европа будет топить дровами.

Деньги умеют считать не только в Берлине, но и в Париже. На этой неделе министр экономики Франции устроил настоящий демарш и заявил, что Старый свет не собирается жертвовать своими интересами ради политической линии Вашингтона.

«Запуск газопровода "Северный поток - 2" является одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией. Мы должны быть в состоянии сказать это нашим американским союзникам самым ясным образом: "У нас интересы, отличные от интересов Соединенных Штатов". Давайте не будем позволять им заставлять нас занимать позицию, которая не отражает нашего мнения и интересов», - сказал Брюно Ле Мэр.

Но в Вашингтоне все уже решили. Там готовы поставлять в Европу тонны своего сжиженного газа или даже запустить новый газопровод. И построит его не какая-нибудь топливная компания, а НАТО - военный союз, который кажется давно забыл о своем предназначении и сейчас готов на все, чтобы сделать больно Москве. Газопровод Midcat, который будет стоить примерно 400 миллионов евро, похоронили три года назад по решению испанской Национальной комиссии по рынкам и Комиссии по регулированию энергетики. Тогда испанские и французские чиновники подсчитали, что такой газопровод будет нерентабельным, особенно ввиду европейской ставки на зеленую энергетику. Даже сейчас испанские власти вообще не в курсе происходящего и отказываются комментировать ситуацию.

Но как бы абсурдно это не выглядело - в Вашингтоне уже все решили. И даже с датой начала войны определились. По информации американских изданий Politico и Bloomberg - американский президент созвонился с европейскими лидерами и предупредил о том, что Россия, якобы намерена пойти в наступление на следующей неделе. Точных дат, впрочем, нет. Одно издание приводит 15 февраля, другое - 16-ое.

Психоз вокруг Украины накаляется. И правительства стран Европы вслед за Белым домом, впадая в истерику один за другим, объявили об эвакуации своих диппредставительств из Киева. Джо Байден лично запустил эстафету панического бегства, призывая граждан США в срочном порядке покинуть Украину. Тех кто останется, по словам американского президента - спасать не будут.

Украину сейчас в спешке покидают граждане Великобритании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Японии, Бельгии, Германии и Литвы. С Британского посольства даже сняли флаг, а американскому якобы рекомендовали начать уничтожать секретные документы, компьютеры и специальную аппаратуру.

«Мы призываем всех американских граждан, которые находятся на Украине, немедленно покинуть страну. Мы говорим предельно ясно - все американцы должны уехать в ближайшие 24-48 часов. Риск высок, угроза реальна», - призвал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

На таком фоне в Интернете даже появились шутки о том, что вслед за другими странами - Киев тоже призовет своих граждан срочно покинуть Украину. Но шутки шутками, а Белый дом серьезен, как никогда. Журнал Wall Street Journal на неделе опубликовал план по эвакуации американцев из Украины. По данным Вашингтона, сейчас на Украине проживает около 30 граждан США. Чтобы их вывезти, на границе Польши и Украины собираются организовать контрольно-пропускные пункты и палаточные лагеря. Возглавлять операцию по эвакуации будет генерал Кристофер Донахью, известный как последний военный, покинувший Афганистан в ходе панического бегства США.

Кажется еще шаг и американцы действительно начнут выбрасываться из окон с криками «русские идут». Социальные сети изобилуют роликами, в которых подростки из США и Европы предлагают высадить их в центре России с оружием и запасом продовольствия - мол, они заставят Кремль капитулировать за сутки. Но и наши пользователи соцсетей оказались не лыком шиты и российский сегмент Интернета в очень доходчивой форме объяснили западным визави, в чем они не правы и что не стоит бросаться подобными заявлениями, не представляя, с чем и кем придется столкнуться.

Но агрессивные действия Запад предпринимает не только в Интернете. В четверг стало известно, что командование ВВС США перебросило в Великобританию группу способных нанести ядерный удар стратегических бомбардировщиков B-52, а министр обороны Польши заявил о готовящемся прибытии в его сторону трех тысяч военнослужащих США.

«НАТО объединяется для обеспечения безопасности восточного фланга. Сегодня я говорил, сегодня мы обсудили переброску военнослужащих с генералом Остином. Мы готовы принять солдат в любое время», - заверил глава польского минобороны Мариуш Блащак.

Альянс продолжает наращивать свое военное присутствие в Восточной Европе. Генсек альянса Йенс Столтенберг, в ходе своего визита в Румынию, заявил что альянс собирается плотно обосноваться в акватории Черного моря.

«Мы должны продолжить давление на Россию, чтобы принудить их к деэскалации конфликта. Угроза сохраняется и мы продолжим военное строительство, чтобы обеспечить собственную безопасность», - заявил Столтенберг.

В Москве на это заявление отреагировали моментально. Инициативы Йенса Столтенберга оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы - излюбленный метод решения собственных проблем. Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя», - сказала Захарова.

Ситуация накалена до предела и любая малейшая провокация сейчас может привести к необратимым последствиям. Вечером в субботу стало известно, что 12-го февраля в наших территориальных водах была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния». Экипаж американского судна не выходил на связь и игнорировал все сообщения и только после применения специальных средств подлодка на максимальной скорости покинула наши территориальные воды. Военному атташе США уже вручена нота протеста. Действия американской подлодки расцениваются, как грубое нарушение норм международного права. Провокационные действия ВМС США создали угрозу национальной безопасности России, заявили в Минобороны РФ военному атташе США. Москва оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности России. Кому-то на Диком Западе сейчас очень необходим большой пожар.

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