В Минобороны сообщили об обнаружении подлодки США в районе военно-морских учений ТОФ на Курилах

В районе проведения плановых учений сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в территориальных водах России в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния».

В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение:

«Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно».

Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства.

Американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ. Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов