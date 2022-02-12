Американскому военному атташе вручена нота в связи с нарушением подлодкой США границы России

В Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России, в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации, представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота.

«Представителю минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются, как грубое нарушение норм международного права. Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российское военное ведомство настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем. Минобороны РФ оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации.

Двенадцатого февраля 2022 года в 10.40 (мск) в районе проведения плановых учений сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния». В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение:

«Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно».

Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства.

«Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации», - добавили в МО РФ.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов