Посольство США на Украине разъяснило порядок эвакуации части своих дипломатов

Американское посольство на Украине заявило, что Госдеп США приказал покинуть Киев дипломатам, которые не занимают критически важные должности.

«Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной», - сказано в сообщении диппредставительства в Twitter.

При этом подчеркивается, что несмотря на сокращение дипперсонала основная команда посольства продолжит работу.

Ранее Associated Press, ссылаясь на неназванных американских чиновников сообщило, что Госдеп собирается объявить 12 февраля об эвакуации американского посольства в Киеве. Уточнялось, что ограниченное число американских дипломатов может быть переведено на запад Украины, у границы с Польшей.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на основе заявлений и действий Вашингтона и Лондона, Россия может сделать вывод о том, что США и Великобритания, вероятно, располагают данными о готовящихся на Украине силовых акциях.