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Генсек НАТО рассказал о планах альянса разместить боевые группы в районе Черного моря

Роман Захаров
16:03 10.02.2022
Йенс Столтенберг также сообщил о поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса.
Генсек НАТО рассказал о планах альянса разместить боевые группы в районе Черного моря
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS,globallookpress
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НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп альянса на принадлежащей Румынии территории. Такое заявление сделал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

«Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», - сказал военачальник в ходе совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном.

Руководитель НАТО также высказал мнение, что на сегодняшний день армия Украины подготовлена намного лучше, чем в 2014 году. При этом он подчеркнул, что «Великобритания, другие члены альянса оказывают поддержку силам обороны Украины».

Напомним, в последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.

Сегодня, 10 февраля, глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс заявил, что спекуляции в средствах массовой информации о том, что Россия якобы готовит операцию по захвату Украины, основаны на подходе «хайли лайкли».

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