Байден и Шольц обсудили новый пакет санкций против России

Американский президент Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили возможность введения новых санкций против Российской Федерации. Эту тему политики затронули в ходе переговоров в Вашингтоне.

По словам канцлера ФРГ, в случае «агрессии» России против Украины Германия совместно с США и другими странами Запада дадут «жесткий совместный ответ».

«Вместе с тем важно использовать все дипломатические возможности», - сказал Шольц в ходе совместной пресс-конференции, которую транслировал Белый дом.

Помимо новых санкций против России, кацлер и президент обсудили сотрудничество США и Германии – этот визит в Вашингтон стал первым для Шольца на его новом посту. Однако, как отметил президент Байден, основной темой беседы все-таки стала «российская угроза».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у Германии отсутствуют намерения поставлять летальное оружие на Украину. Он подчеркнул, что данного условия придерживалась и его предшественница Ангела Меркель, и, по его словам, «это было и остается правильным».